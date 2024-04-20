Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском округе Иркутска отремонтируют 36 дворов

В этом году в Ленинском округе Иркутска планируется благоустроить 36 дворовых территорий.

Источник: МК.RU Иркутск

30 дворов будут отремонтированы за счет городского бюджета, а еще 6 — комплексно обновлены по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает городская администрация.

Комплексный ремонт по нацпроекту включает: асфальтирование проезжей части и тротуаров, установку ограждений, озеленение, установку лавочек, урн и вазонов, монтаж спортивного оборудования и детских площадок.

Минимальный перечень работ для остальных 30 дворов: ремонт проезжей части и парковочных мест, восстановление тротуаров, озеленение и обустройство газонов.

Также будут проведены дополнительные работы в округе, это ремонт и установка детского и спортивного оборудования, капитальный ремонт подпорных стен, строительство лестничных маршей, восстановление подъездных путей к контейнерным площадкам, создание новых мест накопления ТБО.

ЖКХ