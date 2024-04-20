В Ленинском округе Иркутска отремонтируют 36 дворов

30 дворов будут отремонтированы за счет городского бюджета, а еще 6 — комплексно обновлены по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает городская администрация.
Комплексный ремонт по нацпроекту включает: асфальтирование проезжей части и тротуаров, установку ограждений, озеленение, установку лавочек, урн и вазонов, монтаж спортивного оборудования и детских площадок.
Минимальный перечень работ для остальных 30 дворов: ремонт проезжей части и парковочных мест, восстановление тротуаров, озеленение и обустройство газонов.
Также будут проведены дополнительные работы в округе, это ремонт и установка детского и спортивного оборудования, капитальный ремонт подпорных стен, строительство лестничных маршей, восстановление подъездных путей к контейнерным площадкам, создание новых мест накопления ТБО.