Ролик в стиле «Жмурок» завлекает болельщиков на матчи ФК «Пари НН»

Чтобы завлечь на стадион больше болельщиков, клуб при поддержке букмекерской компании PARI снял «бандитский» ролик. В нем снялись главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, Артур Нигматуллин, Николай Калинский и другие. Они подражают героям известного фильма Алексея Балабанова «Жмурки» (16+), призывая объединиться и «решить конфликт на Стрелке».