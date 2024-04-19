Ролик в стиле «Жмурок» завлекает болельщиков на матчи ФК «Пари НН»

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» снял анонс предстоящего матча в стиле «Жмурок».
Как известно, 21 апреля нижегородская команда сыграет с «Динамо», а 24 апреля — в «Локомотивом». (6+).
Чтобы завлечь на стадион больше болельщиков, клуб при поддержке букмекерской компании PARI снял «бандитский» ролик. В нем снялись главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, Артур Нигматуллин, Николай Калинский и другие. Они подражают героям известного фильма Алексея Балабанова «Жмурки» (16+), призывая объединиться и «решить конфликт на Стрелке».
«Ролик видели? В воскресенье надо прийти на матч. Поддержите команду!», — написал в своем телеграм-канале гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее сообщалось, что дом из фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде могут переделать под гостиницу.