Антитеррористические учения пройдут в Алматы

Цель учения — отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей..
«Информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений».