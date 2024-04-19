Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антитеррористические учения пройдут в Алматы

20 апреля в Медеуском районе Алматы, во Дворце Республики по адресу: пр. Достык, 56 с 05.00 до 10.00 пройдут плановые антитеррористические учения, передает BaigeNews.kz.

Источник: gov.kz

Цель учения — отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей..

«Информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений».

указывается в сообщении, опубликованном на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан.