Иркутский спорт-парк признали лучшей практикой благоустройства в России

Напомним, новый парк был открыт в октябре 2023 года и сразу стал популярным местом для занятий спортом и активного отдыха. Он включает в себя асфальтовый памп-трек, бетонный боул и скейт-плазу, отвечающие всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры.