Иркутский спорт-парк признали лучшей практикой благоустройства в России

Проект вошел в Федеральный реестр лучших практик, составленный Минстроем РФ, пройдя конкурсный отбор среди 50 проектов со всей страны. Об этом сообщает городская администрация.
Напомним, новый парк был открыт в октябре 2023 года и сразу стал популярным местом для занятий спортом и активного отдыха. Он включает в себя асфальтовый памп-трек, бетонный боул и скейт-плазу, отвечающие всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры.
Создание спорт-парка стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также по инициативе жителей, которые поддержали идею создания такого пространства в рейтинговом голосовании.
Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что признание спорт-парка на федеральном уровне подтверждает актуальность создания современных спортивных площадок по всей стране.