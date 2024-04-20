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Иркутский спорт-парк признали лучшей практикой благоустройства в России

Спорт-парк на берегу реки Ушаковки в Иркутске признан одной из лучших практик по благоустройству в 2023 году в России.

Источник: Соцсети

Проект вошел в Федеральный реестр лучших практик, составленный Минстроем РФ, пройдя конкурсный отбор среди 50 проектов со всей страны. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, новый парк был открыт в октябре 2023 года и сразу стал популярным местом для занятий спортом и активного отдыха. Он включает в себя асфальтовый памп-трек, бетонный боул и скейт-плазу, отвечающие всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры.

Создание спорт-парка стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также по инициативе жителей, которые поддержали идею создания такого пространства в рейтинговом голосовании.

Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что признание спорт-парка на федеральном уровне подтверждает актуальность создания современных спортивных площадок по всей стране.

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