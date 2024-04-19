Молдову опять накрывают сильные магнитные бури: Когда нас ожидают самые опасные дни

В ближайшее время на Солнце могут произойти крупные взрывы. Вполне вероятно, что из-за этого возникнут вспышки высшего балла — класса X. Однако, скорее всего, процесс будет развиваться медленно, со взрывами высокой мощности. Вполне закономерно, что эти выбросы энергии приведут к магнитным бурям на Земле.