Молдову опять накрывают сильные магнитные бури: Когда нас ожидают самые опасные дни

Магнитные бури могут накрыть Землю 19 и 20 апреля 2024 года.
На Солнце снова начались активные вспышки. На светиле увеличивается площадь так называемых солнечных пятен: за последние пару дней они выросли на 100%.
В ближайшее время на Солнце могут произойти крупные взрывы. Вполне вероятно, что из-за этого возникнут вспышки высшего балла — класса X. Однако, скорее всего, процесс будет развиваться медленно, со взрывами высокой мощности. Вполне закономерно, что эти выбросы энергии приведут к магнитным бурям на Земле.
Самыми опасными днями станут 19 и 20 апреля. Именно в эти даты влияние активных центров на Солнце на Землю будет заметнее всего.
Риск возмущений магнитосферы Земли сохранится высоким как минимум до середины следующей недели.