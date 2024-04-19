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Молдову опять накрывают сильные магнитные бури: Когда нас ожидают самые опасные дни

На Солнце снова начались активные вспышки.

Источник: Комсомольская правда

Магнитные бури могут накрыть Землю 19 и 20 апреля 2024 года.

На Солнце снова начались активные вспышки. На светиле увеличивается площадь так называемых солнечных пятен: за последние пару дней они выросли на 100%.

В ближайшее время на Солнце могут произойти крупные взрывы. Вполне вероятно, что из-за этого возникнут вспышки высшего балла — класса X. Однако, скорее всего, процесс будет развиваться медленно, со взрывами высокой мощности. Вполне закономерно, что эти выбросы энергии приведут к магнитным бурям на Земле.

Самыми опасными днями станут 19 и 20 апреля. Именно в эти даты влияние активных центров на Солнце на Землю будет заметнее всего.

Риск возмущений магнитосферы Земли сохранится высоким как минимум до середины следующей недели.

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