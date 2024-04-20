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Когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году?

Дата отключения отопления в Иркутске в 2024 году зависит от температуры воздуха.

Источник: AP 2023

Каждый год жильцы многоквартирных домов задаются вопросом, когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году?

«По закону, когда отключат отопление, зависит от среднесуточной температуры, каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно, — рассказали irk.aif.ru в администрации Иркутска. — Отключать отопление можно тогда, когда среднесуточная температура пять суток подряд держится выше восьми градусов Цельсия. Точная дата становится известен в конце апреля-начале мая».

Первыми в Иркутске отключают жилые дома, последними — школы, больницы и другие социальные объекты.

Среднесуточную температуру не стоит путать с той, которую показывает термометр. Чтобы вычислить её, нужно сложить результаты всех измерений за сутки и разделить на их количество. Эти данные можно найти на сайте Гидрометцентра.

Пока среднесуточная температура не дотягивает до установленного порога: так, например, 17 апреля была 2,4 градуса, 18 апреля — 6,3. По опыту прошлых лет достаточно тёплая погода, чтобы можно было отключить отопление, устанавливается в середине мая. Но в 2023 году из-за вернувшихся на неделю холодов этот срок продлили на неделю: батареи выключили 22 мая вместо 15-го.

Уже отключенные дома в таких случаях подключают обратно, но жильцы могут отказаться от этого, чтобы не платить за отопление. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию.

Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что тысячи жителей Байкальска остались без отопления и горячей воды из-за хулиганов, которые расстреляли трубы теплотрассы.

ЖКХ