Каждый год жильцы многоквартирных домов задаются вопросом, когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году?
«По закону, когда отключат отопление, зависит от среднесуточной температуры, каждый муниципалитет принимает решение самостоятельно, — рассказали irk.aif.ru в администрации Иркутска. — Отключать отопление можно тогда, когда среднесуточная температура пять суток подряд держится выше восьми градусов Цельсия. Точная дата становится известен в конце апреля-начале мая».
Первыми в Иркутске отключают жилые дома, последними — школы, больницы и другие социальные объекты.
Пока среднесуточная температура не дотягивает до установленного порога: так, например, 17 апреля была 2,4 градуса, 18 апреля — 6,3. По опыту прошлых лет достаточно тёплая погода, чтобы можно было отключить отопление, устанавливается в середине мая. Но в 2023 году из-за вернувшихся на неделю холодов этот срок продлили на неделю: батареи выключили 22 мая вместо 15-го.
Уже отключенные дома в таких случаях подключают обратно, но жильцы могут отказаться от этого, чтобы не платить за отопление. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию.
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что тысячи жителей Байкальска остались без отопления и горячей воды из-за хулиганов, которые расстреляли трубы теплотрассы.