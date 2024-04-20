Когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году?

Пока среднесуточная температура не дотягивает до установленного порога: так, например, 17 апреля была 2,4 градуса, 18 апреля — 6,3. По опыту прошлых лет достаточно тёплая погода, чтобы можно было отключить отопление, устанавливается в середине мая. Но в 2023 году из-за вернувшихся на неделю холодов этот срок продлили на неделю: батареи выключили 22 мая вместо 15-го.



Уже отключенные дома в таких случаях подключают обратно, но жильцы могут отказаться от этого, чтобы не платить за отопление. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию.