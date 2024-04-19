Праздники и длинные выходные: как белорусы будут отдыхать в мае

Официальными выходными в мае, как обычно, будут 1-е и 9-е числа — День труда и День Победы. Но, поскольку они приходятся на среду и четверг соответственно, никаких переносов не будет. Хотя и кажется, что пятницу, 10-го, можно было бы тоже сделать выходным днем.
Да, будет еще православная Пасха — она у нас в этом году 5 мая, в воскресенье.
Зато с 11 по 14 мая нас ожидают по-настоящему длинные выходные. Это суббота, воскресенье, понедельник и вторник (Радуница).
Правда, за понедельник, 13-е, придется отработать в следующую субботу — 18 мая.