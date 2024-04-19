Последний из «Трех китов»: умер «мебельный король» Сергей Зуев

Зуев получил известность благодаря громкому уголовному делу о контрабанде, в результате которого целый ряд силовиков лишились своих постов, а сам предприниматель оказался в колонии. За время отсидки он лишился прав на мебельную империю стоимостью порядка $350 млн в ценах 2005 года и по освобождении начал тяжбу за их возвращение. Он выиграл первый арбитражный суд, но проиграл в других инстанциях, попутно получив двухлетний условный срок за самоуправство при захвате офиса «Трех китов». Однако Зуев не сдавался. Родные и близкие, называющие смерть Сергея Зуева «странной» накануне решающей схватки за активы, намерены продолжить борьбу.
По данным «Ъ», 68-летний Сергей Зуев умер в четверг вечером в 31-й горбольнице имени академика Савельевой на улице Лобачевского. «С величайшим прискорбием вынужден подтвердить данную информацию, Сергея Васильевича (Зуева.— “Ъ”) действительно не стало», — заявил «Ъ» адвокат бизнесмена Станислав Акимов. По его словам, как для родных предпринимателя, так и для него самого происшедшее стало полной неожиданностью. Защитник отметил, что его доверитель, несмотря на свой возраст и превратности жизни, связанные с пребыванием в СИЗО и колонии, достаточно хорошо себя чувствовал.
Месяц назад, по информации Акимова, его клиент обратился в клинику для «дежурного» обследования желудочно-кишечного тракта, которое выявило некоторые проблемы, а врачи предложили лечь на небольшую операцию — она прошла успешно, и Сергей Зуев быстро восстанавливался.
Тем более, как уточнил защитник, причина смерти еще официально не установлена.
Напомним, что Сергей Зуев стал медийной фигурой в нулевых годах. Он создал и возглавил один из первых гипермаркетов мебели «Три кита», обосновавшийся на Можайском шоссе недалеко от МКАД. Еще в начале 2000-х таможня заподозрила Сергея Зуева в контрабанде мебели, однако разбирательство привело к длительному противостоянию между таможенниками, МВД, ФСБ и прокуратурой. В 2006 году Сергея Зуева и еще нескольких лиц все же обвинили в контрабанде мебели (ст. 188 УК РФ) и заключили в СИЗО.
Правда, и это расследование сопровождалось скандалом и новым противостоянием между силовиками, в котором приняли участие контрразведчики и наркополицейские из ФСКН, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела и использовавшие незаконные методы, что стоило постов нескольким старшим офицерам. Именно с этим делом многие связывают отставку заместителя директора ФСБ — начальника департамента экономической безопасности Юрия Заостровцева, а затем и уголовное преследование директора департамента оперативного обеспечения Госнаркоконтроля Александра Бульбова. Обвинения в незаконном прослушивании телефонов с него сняли только через шесть лет.
В итоге в 2010 году Наро-Фоминский горсуд все же признал Сергея Зуева виновным в контрабанде, приговорив его к восьми годам лишения свободы.
В связи с декриминализацией статьи УК, по которой он был осужден, уже в конце 2011 года бизнесмен вышел из ИК-5 города Коряжмы Архангельской области, где отбывал наказание. В этот момент он с удивлением узнал, что фактически не имеет больше отношения к созданному им бизнесу. Сергей Зуев считал, что к этому причастен юрист Игорь Романов, получивший доверенность на право управления активами, пока собственник находился под следствием.
Сергей Зуев начал тяжбу с новыми хозяевами за активы, требуя отменить решения о смене руководства и владельцев управлявшей ТК «Три кита» фирмы и владевших им компаний в Лихтенштейне и Германии. Борьба сопровождалась взаимными обвинениями в рейдерстве, мошенничестве, подделке документов
Правда, апелляционная инстанция постановила считать наказание условным. Сергей Зуев продолжил жить в своем коттедже в поселке Заречье в непосредственной близости от своего бывшего мебельного актива, исправно отмечаясь у инспектора уголовно-исполнительной инспекции областного управления ФСИН.
По их словам, после неудачи в России усилия были сконцентрированы на зарубежном направлении. В Германии и Княжестве Лихтенштейн сейчас рассматриваются иски о восстановлении прав на активы, а в последнем государстве даже возбуждено уголовное дело о хищении активов.