Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний из «Трех китов»: умер «мебельный король» Сергей Зуев

Как стало известно «Ъ», в одной из столичных клиник скоропостижно скончался бывший «мебельный король» Сергей Зуев, которому принадлежал торговый комплекс «Три кита».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Зуев получил известность благодаря громкому уголовному делу о контрабанде, в результате которого целый ряд силовиков лишились своих постов, а сам предприниматель оказался в колонии. За время отсидки он лишился прав на мебельную империю стоимостью порядка $350 млн в ценах 2005 года и по освобождении начал тяжбу за их возвращение. Он выиграл первый арбитражный суд, но проиграл в других инстанциях, попутно получив двухлетний условный срок за самоуправство при захвате офиса «Трех китов». Однако Зуев не сдавался. Родные и близкие, называющие смерть Сергея Зуева «странной» накануне решающей схватки за активы, намерены продолжить борьбу.

По данным «Ъ», 68-летний Сергей Зуев умер в четверг вечером в 31-й горбольнице имени академика Савельевой на улице Лобачевского. «С величайшим прискорбием вынужден подтвердить данную информацию, Сергея Васильевича (Зуева.— “Ъ”) действительно не стало», — заявил «Ъ» адвокат бизнесмена Станислав Акимов. По его словам, как для родных предпринимателя, так и для него самого происшедшее стало полной неожиданностью. Защитник отметил, что его доверитель, несмотря на свой возраст и превратности жизни, связанные с пребыванием в СИЗО и колонии, достаточно хорошо себя чувствовал.

Месяц назад, по информации Акимова, его клиент обратился в клинику для «дежурного» обследования желудочно-кишечного тракта, которое выявило некоторые проблемы, а врачи предложили лечь на небольшую операцию — она прошла успешно, и Сергей Зуев быстро восстанавливался.

«Я в четверг утром говорил с Сергеем Васильевичем, он был бодр, полон планов и энергии, ничто не предвещало трагического исхода», — подчеркнул адвокат, пояснив, что родным скоропостижная кончина главы семейства кажется как минимум странной накануне «решающей схватки» за активы «Трех китов».

Тем более, как уточнил защитник, причина смерти еще официально не установлена.

Напомним, что Сергей Зуев стал медийной фигурой в нулевых годах. Он создал и возглавил один из первых гипермаркетов мебели «Три кита», обосновавшийся на Можайском шоссе недалеко от МКАД. Еще в начале 2000-х таможня заподозрила Сергея Зуева в контрабанде мебели, однако разбирательство привело к длительному противостоянию между таможенниками, МВД, ФСБ и прокуратурой. В 2006 году Сергея Зуева и еще нескольких лиц все же обвинили в контрабанде мебели (ст. 188 УК РФ) и заключили в СИЗО.

Правда, и это расследование сопровождалось скандалом и новым противостоянием между силовиками, в котором приняли участие контрразведчики и наркополицейские из ФСКН, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела и использовавшие незаконные методы, что стоило постов нескольким старшим офицерам. Именно с этим делом многие связывают отставку заместителя директора ФСБ — начальника департамента экономической безопасности Юрия Заостровцева, а затем и уголовное преследование директора департамента оперативного обеспечения Госнаркоконтроля Александра Бульбова. Обвинения в незаконном прослушивании телефонов с него сняли только через шесть лет.

В итоге в 2010 году Наро-Фоминский горсуд все же признал Сергея Зуева виновным в контрабанде, приговорив его к восьми годам лишения свободы.

«Он был осужден за контрабанду 37 контейнеров мебели, но это всего лишь однодневный оборот “Трех китов”», — говорили тогда адвокаты Сергея Зуева, отмечая, что на 2005 год аудиторы оценивали «Три кита» в $350 млн.

В связи с декриминализацией статьи УК, по которой он был осужден, уже в конце 2011 года бизнесмен вышел из ИК-5 города Коряжмы Архангельской области, где отбывал наказание. В этот момент он с удивлением узнал, что фактически не имеет больше отношения к созданному им бизнесу. Сергей Зуев считал, что к этому причастен юрист Игорь Романов, получивший доверенность на право управления активами, пока собственник находился под следствием.

Сергей Зуев начал тяжбу с новыми хозяевами за активы, требуя отменить решения о смене руководства и владельцев управлявшей ТК «Три кита» фирмы и владевших им компаний в Лихтенштейне и Германии. Борьба сопровождалась взаимными обвинениями в рейдерстве, мошенничестве, подделке документов и т. д. Летом 2020 года, как рассказывал «Ъ», юристы Сергея Зуева одержали победу в Арбитражном суде Московской области, вернув контроль над активом. Однако потом они проиграли все вышестоящие инстанции, а сам «мебельный король» вновь оказался под следствием за захват офиса «Трех китов», когда оттуда выставили представителей новых собственников. Его обвинили в самоуправстве с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 330 УК РФ), а Одинцовский горсуд позже признал виновным, приговорив к двум годам колонии-поселения.

Правда, апелляционная инстанция постановила считать наказание условным. Сергей Зуев продолжил жить в своем коттедже в поселке Заречье в непосредственной близости от своего бывшего мебельного актива, исправно отмечаясь у инспектора уголовно-исполнительной инспекции областного управления ФСИН.

«Мы проиграли битву, но не войну», — заявляли представители Сергея Зуева, подчеркивая, что борьба за «Три кита» продолжалась.

По их словам, после неудачи в России усилия были сконцентрированы на зарубежном направлении. В Германии и Княжестве Лихтенштейн сейчас рассматриваются иски о восстановлении прав на активы, а в последнем государстве даже возбуждено уголовное дело о хищении активов.