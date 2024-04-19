Последний из «Трех китов»: умер «мебельный король» Сергей Зуев

Сергей Зуев начал тяжбу с новыми хозяевами за активы, требуя отменить решения о смене руководства и владельцев управлявшей ТК «Три кита» фирмы и владевших им компаний в Лихтенштейне и Германии. Борьба сопровождалась взаимными обвинениями в рейдерстве, мошенничестве, подделке документов и т. д. Летом 2020 года, как рассказывал «Ъ», юристы Сергея Зуева одержали победу в Арбитражном суде Московской области, вернув контроль над активом. Однако потом они проиграли все вышестоящие инстанции, а сам «мебельный король» вновь оказался под следствием за захват офиса «Трех китов», когда оттуда выставили представителей новых собственников. Его обвинили в самоуправстве с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 330 УК РФ), а Одинцовский горсуд позже признал виновным, приговорив к двум годам колонии-поселения.