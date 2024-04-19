Стало известно, что горячую воду в Минске начнут отключать с 15 мая 2024 года. «Минскэнерго» опубликовал полный список адресов, где будет планово отключено горячее водоснабжение в последний месяц весны.
В пресс-службе ведомства уточнили, что плановое отключение горячей воды в мае коснется только тех адресов, которые находятся на обслуживании «Минских тепловых сетей». Что же касается адресов, находящихся на обсаживании «Минсккоммунтеплосеть», то они будут размещены на сайте данной организации (по состоянию на 19 апреля 2024 года информации про отключения горячей воды нет).
Уточняется, что при испытании сетей в период отключения горячего водоснабжения вероятны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или же парения из земли или колодцев следует сообщить об этом в «Минскэнерго», «Минские тепловые сети». Также информацию можно сообщить в ближайший ЖЭУ.
В «Минскэнерго» отметили, что время подачи горячей воды будет максимально сокращено. Подчеркивается, что в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей, а также при отсутствии дефектов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток.