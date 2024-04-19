Горячую воду в Минске начнут отключать с 15 мая

В пресс-службе ведомства уточнили, что плановое отключение горячей воды в мае коснется только тех адресов, которые находятся на обслуживании «Минских тепловых сетей». Что же касается адресов, находящихся на обсаживании «Минсккоммунтеплосеть», то они будут размещены на сайте данной организации (по состоянию на 19 апреля 2024 года информации про отключения горячей воды нет).