Главные новости недели

Россия начала выводить миротворцев из Карабаха
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
Немецкий миллиардер инсценировал гибель и сбежал в Москву
Один из богатейших немецких бизнесменов пропал шесть лет назад в Альпах, его тело не нашли. Журналисты теперь утверждают, что он живет в Москве, а его брат был в курсе произошедшего.
Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС
В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.
Глава ВТБ призвал «убить» SWIFT в расчетах
Андрей Костин отметил, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
Россияне рассказали о давке и «вакууме» в аэропорту Дубая
Некоторые россияне больше суток находятся в аэропортах ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями, информация на табло не обновляется, а в гостиницы их не селят.
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назад.
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Россия начала выводить миротворцев из Карабаха