Главные новости недели

Россия начала выводить миротворцев из Карабаха

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.



На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.



Немецкий миллиардер инсценировал гибель и сбежал в Москву

Один из богатейших немецких бизнесменов пропал шесть лет назад в Альпах, его тело не нашли. Журналисты теперь утверждают, что он живет в Москве, а его брат был в курсе произошедшего.



Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС

В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.



Глава ВТБ призвал «убить» SWIFT в расчетах

Андрей Костин отметил, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.



Россияне рассказали о давке и «вакууме» в аэропорту Дубая

Некоторые россияне больше суток находятся в аэропортах ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями, информация на табло не обновляется, а в гостиницы их не селят.



Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назад.