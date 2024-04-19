Синоптики отменили приход 29-градусной жары в выходные в Воронежскую область

Синоптики актуализировали данные по прогнозу погоды на ближайшие выходные, 20 и 21 апреля. Ранее обещали к воскресенью приход в регион 29-градусной жары.
Однако погоду в Черноземье сейчас определяет циклон, поэтому температура не будет расти так стремительно, как прогнозировали.
Итак, в субботу, 20 апреля обещают переменную облачность и без осадков. Днем столбики термометров по региону поднимутся до +16°… +21°. Ветер будет не так стремителен — до 8 м/с.
В воскресенье, 21 апреля, 29-градусной жары не предвидится. Днем обещают от +19° до +24°. Днем местами пройдут небольшие дожди.