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Синоптики отменили приход 29-градусной жары в выходные в Воронежскую область

Дождя при этом не обещают.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики актуализировали данные по прогнозу погоды на ближайшие выходные, 20 и 21 апреля. Ранее обещали к воскресенью приход в регион 29-градусной жары.

Однако погоду в Черноземье сейчас определяет циклон, поэтому температура не будет расти так стремительно, как прогнозировали.

Итак, в субботу, 20 апреля обещают переменную облачность и без осадков. Днем столбики термометров по региону поднимутся до +16°… +21°. Ветер будет не так стремителен — до 8 м/с.

В воскресенье, 21 апреля, 29-градусной жары не предвидится. Днем обещают от +19° до +24°. Днем местами пройдут небольшие дожди.