На выходных волгоградцам обещают грозу и +30 градусов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней жителей Волгоградской области ожидают жара и дожди. В этом году тепло наступило гораздо раньше, а благодаря осадкам уже распустилась сирень, расцвели тюльпаны и одуванчики. О том, какими будут ближайшие выходные сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.
20 и 21 апреля в некоторых районах ожидаются дожди, а также грозы. Ветер с северо-востока усилится до 7−12 метров в секунду. В ночь на субботу будет +8…+13º (при прояснении до +3º), днем +18…+23º, местами до +28º. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью синоптики обещают +12…+17º (при прояснении до +7º), днем +27…+32º.