На выходных волгоградцам обещают грозу и +30 градусов

20 и 21 апреля в некоторых районах ожидаются дожди, а также грозы. Ветер с северо-востока усилится до 7−12 метров в секунду. В ночь на субботу будет +8…+13º (при прояснении до +3º), днем +18…+23º, местами до +28º. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью синоптики обещают +12…+17º (при прояснении до +7º), днем +27…+32º.