Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты обманывают ветеранов под предлогом выплат к 9 мая.
Так, мошенники заманивают жертву на поддельные сайты с логотипом Роскачества. Они обещают единовременные выплаты от 50 до 300 тысяч рублей к празднику. Но для получения денег якобы нужно оплатить комиссию и ввести данные банковской карты.
Мошенники списывают со счета от 400 до 1100 рублей. В основном аферисты выбирают для обмана участников Великой Отечественной войны и членов их семей.
«Жертв торопят, указывая срок получения выплаты в 1−2 дня. Чтобы вызвать доверие, мошенники также могут использовать имена известных компаний и громкие названия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Жителей просят быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам.