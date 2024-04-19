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Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники обманывают ветеранов под предлогом выплат к 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты обманывают ветеранов под предлогом выплат к 9 мая.

Так, мошенники заманивают жертву на поддельные сайты с логотипом Роскачества. Они обещают единовременные выплаты от 50 до 300 тысяч рублей к празднику. Но для получения денег якобы нужно оплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

Мошенники списывают со счета от 400 до 1100 рублей. В основном аферисты выбирают для обмана участников Великой Отечественной войны и членов их семей.

«Жертв торопят, указывая срок получения выплаты в 1−2 дня. Чтобы вызвать доверие, мошенники также могут использовать имена известных компаний и громкие названия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Жителей просят быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам.