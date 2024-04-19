Купание в городских водоемах Краснодара запрещено

Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин рассказал, что акватория и береговая линия реки Кубань, пролегающие на территории муниципалитета, патрулируется спасателями.
В реке не только сильное течение, но и опасные водовороты и ямы. Купание в любых озерах и реках на территории города строго запрещено для безопасности жизни граждан.
В пресс-службе городской администрации напоминают о соблюдении правил безопасности и что в случае ЧС следует звонить по телефону 112.
Ранее «МК на Кубани» сообщал, что в регионе проходит Неделя популяризации сдачи крови.