Белорусские школьники не могут сами приезжать на централизованный экзамен

А вот возвращаться после сдачи ЦЭ школьники смогут как самостоятельно, так и со своими педагогами. Если учащийся после экзамена едет домой сам, то его родителям (законным представителям) нужно заблаговременно написать соответствующее заявление. Те дети, которые едут обратно к школе с педагогами, будут организованно собираться после ЦЭ в специально отведенных аудиториях.