Белорусские школьники не могут сами приезжать на централизованный экзамен

В Беларуси организуется централизованная доставка школьников для сдачи ЦЭ в 2024 году. Подробнее об этом в комитете по образованию Мингорисполкома рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, сообщается, что к пунктам проведения централизованного экзамена минские учащиеся будут приезжать централизованно. Заранее каждое учреждение образования проработает маршруты и составит график прибытия групп к месту сдачи экзаменов.
— Это необходимо для того, чтобы избежать долгих ожиданий в пропускных пунктах, — прокомментировала замначальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Татьяна Дудкова.
При этом ехать на ЦЭ школьники могут или на общественном транспорте, или на заказном, но в сопровождении педагогов.
— Доставка ребят в пункты ЦЭ на особом контроле, — подчеркнули в комитете.
Также предприятие «Столичный транспорт и связь» получит графики передвижения организованных групп школьников на ЦЭ и возьмет на контроль каждый маршрут общественного транспорта, чтобы обеспечить его своевременную подачу в дни экзаменов. Также предусмотрен дежурный транспорт для решения оперативных ситуаций на маршрутах.
А вот возвращаться после сдачи ЦЭ школьники смогут как самостоятельно, так и со своими педагогами. Если учащийся после экзамена едет домой сам, то его родителям (законным представителям) нужно заблаговременно написать соответствующее заявление. Те дети, которые едут обратно к школе с педагогами, будут организованно собираться после ЦЭ в специально отведенных аудиториях.