Какова ситуация на водохранилищах Казахстана по состоянию на вечер пятницы

«В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки. Также добавлю, что с 27 марта по 18 апреля в водохранилища бассейнов рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек поступило 19 кубических километров паводковых вод. Сброс в этом году составил 16 кубических километров. Таким образом, на данный момент в водохранилищах удалось собрать 3 кубических километра воды. Год назад объем собранной воды составил 1,2 кубических километра», — сказала Абдуалиева.