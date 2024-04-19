Какова ситуация на водохранилищах Казахстана по состоянию на вечер пятницы

«В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 316 см. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1312 см, за сутки снизился на 23 см. Обстановка в регионе остается напряженной», — сообщила Абдуалиева на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.
По ее данным, в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%, оба объекта работают в штатном режиме и обстановка в регионе стабильна.
«В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%. В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 69%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 83%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 884 см», — добавила спикер.
В Карагандинской области, по ее словам, три крупных водохранилища полны на 98% и обстановка стабильна.
«В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. На объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки. Также добавлю, что с 27 марта по 18 апреля в водохранилища бассейнов рек Тобол, Есиль, Жайык и Илек поступило 19 кубических километров паводковых вод. Сброс в этом году составил 16 кубических километров. Таким образом, на данный момент в водохранилищах удалось собрать 3 кубических километра воды. Год назад объем собранной воды составил 1,2 кубических километра», — сказала Абдуалиева.