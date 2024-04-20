Какой сегодня день: 20 апреля

Знаете ли вы, что 20 апреля отмечается День китайского языка? О том, чем еще ознаменовано 20 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 20 апреля
В 1841 году опубликован рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара Алана По, который принято считать первым в истории литературы детективом.
В 1902 году в Париже была открыта выставка современного искусства, давшая название стилю «арт нуво».
В 1933 году издательство «Молодая гвардия» начало выпуск серии «Жизнь замечательных людей», инициатором выступил Максим Горький.
В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.
В 1993 году была образована группа Backstreet Boys.
Кто родился 20 апреля
Фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер (1889−1945).
Актриса Джессика Лэнг (1949).
Военный деятель Александр Лебедь (1950−2002).
Хоккеист Вячеслав Фетисов (1958).
Лыжница Елена Вяльбе (1968).
Музыкант Баста (1980).
Модель Миранда Керр (1983).
20 апреля в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Георгия Митиленского, преподобного Даниила Переяславского.
Именины
20 апреля именины у Петра, Георгия, Даниила, Аркадия, а также у Евдокии и Акулины.
20 апреля в народном календаре
На Руси в народе считалось, что в этот день просыпаются русалки. Обязательно люди обращали внимание на небо: если звезд много, то летом будет хороший урожай ягод и грибов.