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Какой сегодня день: 20 апреля

Этот день является 111-м в григорианском календаре. До конца года остается 255 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 20 апреля отмечается День китайского языка? О том, чем еще ознаменовано 20 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 апреля

В 1841 году опубликован рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара Алана По, который принято считать первым в истории литературы детективом.

В 1902 году в Париже была открыта выставка современного искусства, давшая название стилю «арт нуво».

В 1933 году издательство «Молодая гвардия» начало выпуск серии «Жизнь замечательных людей», инициатором выступил Максим Горький.

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1993 году была образована группа Backstreet Boys.

Кто родился 20 апреля

Фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер (1889−1945).

Актриса Джессика Лэнг (1949).

Военный деятель Александр Лебедь (1950−2002).

Хоккеист Вячеслав Фетисов (1958).

Лыжница Елена Вяльбе (1968).

Музыкант Баста (1980).

Модель Миранда Керр (1983).

20 апреля в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Георгия Митиленского, преподобного Даниила Переяславского.

Именины

20 апреля именины у Петра, Георгия, Даниила, Аркадия, а также у Евдокии и Акулины.

20 апреля в народном календаре

На Руси в народе считалось, что в этот день просыпаются русалки. Обязательно люди обращали внимание на небо: если звезд много, то летом будет хороший урожай ягод и грибов.