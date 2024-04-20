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Грозы и сильный ветер ожидаются в Крыму в субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В регионе усилится ветер и прольются грозовые дожди, рассказали в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер в субботу восточный ночью 8−13 м/с, днем 10−15 м/с, местами 20−25 м/с Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +14, днем +18…23, в горах +12…17 градусов», — уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 8−13 м/с, днем 10−15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +20…22.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, во второй половине дня южный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +20…22.

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо и до +13 градусов, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до +22.

В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике.