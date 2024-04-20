Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач посоветовала, как вылечить весеннюю аллергию

Об этом рассказала российский аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Источник: Комсомольская правда

Весеннюю аллергию можно успешно вылечить, если обратиться к врачу, рассказала российский аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Она уточнила, что специалист назначит аллерген-специфическую терапию и поможет снизить чувствительность к причинно-значимым аллергенам.

Главная рекомендация: искать хорошего врача-аллерголога и у него лечиться, за три года он вас вылечит, — сказала врач.

При этом эксперт предостерегла от использования сосудосуживающих препаратов при аллергическом насморке, потому что они могут вызвать медикаментозный атрофический ринит.

Капли перестают помогать и приходится их использовать постоянно, без них человек уже жить не может, вот в этом их самая большая проблема. Поэтому их использовать нельзя, — отметила врач.

здоровье