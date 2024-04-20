Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения

В своем Telegram-канале доктор Лебедева перечислила продукты, которые помогают кишечнику:
- Кисломолочка каждый день. Йогурт и кефир — не просто вкусные, они напичканы пробиотиками, которые дружат с вашей микрофлорой и поддерживают ее в тонусе.
- Капуста и огурцы в банке. Да-да, ферментированные продукты! Они не только хрустят приятно на зуб, но и богаты антиоксидантами, которые защищают нас от негативных воздействий.
- Гречка — не просто каша. Это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих «трафик» в кишечнике.
- Оливковое масло — залог мира в животе. Ненасыщенные жиры в его составе успокаивают воспаления и делают вас счастливее.
- Бананы — сладкие помощники. Клетчатка в них поддерживает рост полезных бактерий, так что свободно добавляйте их в свой завтрак.
- Овсянка для хорошего начала дня. Она помогает вашему кишечнику работать, как часы.
- Жирная рыба — ваш личный защитник. Омега-3 кислоты в ней борются с воспалениями, а также питают мозг и сердце.
- Зеленый чай — за чистоту и порядок. Он помогает контролировать популяцию вредных бактерий и облегчает воспаления.