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Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения

Российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что должно быть на столе для качественного переваривания, а кишечник работал, как часы, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В своем Telegram-канале доктор Лебедева перечислила продукты, которые помогают кишечнику:

  • Кисломолочка каждый день. Йогурт и кефир — не просто вкусные, они напичканы пробиотиками, которые дружат с вашей микрофлорой и поддерживают ее в тонусе.
  • Капуста и огурцы в банке. Да-да, ферментированные продукты! Они не только хрустят приятно на зуб, но и богаты антиоксидантами, которые защищают нас от негативных воздействий.
  • Гречка — не просто каша. Это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих «трафик» в кишечнике.
  • Оливковое масло — залог мира в животе. Ненасыщенные жиры в его составе успокаивают воспаления и делают вас счастливее.
  • Бананы — сладкие помощники. Клетчатка в них поддерживает рост полезных бактерий, так что свободно добавляйте их в свой завтрак.
  • Овсянка для хорошего начала дня. Она помогает вашему кишечнику работать, как часы.
  • Жирная рыба — ваш личный защитник. Омега-3 кислоты в ней борются с воспалениями, а также питают мозг и сердце.
  • Зеленый чай — за чистоту и порядок. Он помогает контролировать популяцию вредных бактерий и облегчает воспаления.

здоровье