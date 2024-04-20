Что произошло в Хабаровском крае к утру 20 апреля

В Магадане суд признал 34-летнюю женщину виновной в неумышленном убийстве. Она ударила мужчину сумкой, в которой была бутылка с коньяком. После этого она оставила незнакомца лежать в подъезде, полагая, что пострадавший просто потерял сознание. Мужчина скончался от полученных травм. Суд приговорил обвиняемую к восьми годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Сергей Жарихин, даже находясь в зоне СВО, участвовал в воспитании своих детей. Он погиб, выполняя боевую задачу. Супруга Анастасия осталась одна с детьми, которые до сих пор не могут поверить, что папа уже не позвонит, они не услышат его голоса и больше уже не смогут его обнять. Анастасия создала баннер и смонтировала фильм о Сергее. Сейчас женщина добивается того, чтобы ей позволили увековечить память о погибшем в бою муже, и установить на их доме мемориальную доску с его фамилией. Ее главная цель — чтобы дети всегда помнили, каким был их отец.
На станции Тырма Хабаровского края мужчине стало плохо, помочь ему могли лишь в больнице Чегдомына, находящейся в 200 километрах. Врачи обратились на ДВЖД за помощью в перевозке больного. Железнодорожники оперативно организовали перевозку, за два часа подготовили автомотрису и маршрут. Больного доставили в больницу вовремя, и ему удалось спасти жизнь. Медики выразили благодарность железнодорожникам за их профессионализм.