Что произошло в Хабаровском крае к утру 20 апреля

Сергей Жарихин, даже находясь в зоне СВО, участвовал в воспитании своих детей. Он погиб, выполняя боевую задачу. Супруга Анастасия осталась одна с детьми, которые до сих пор не могут поверить, что папа уже не позвонит, они не услышат его голоса и больше уже не смогут его обнять. Анастасия создала баннер и смонтировала фильм о Сергее. Сейчас женщина добивается того, чтобы ей позволили увековечить память о погибшем в бою муже, и установить на их доме мемориальную доску с его фамилией. Ее главная цель — чтобы дети всегда помнили, каким был их отец.