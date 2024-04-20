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Лучшие фотографии Хабаровского края за неделю из соцсетей

Репортаж из социальных сетей о жизни города и его окрестностей.

Источник: AmurMedia

Большинство россиян пользуется социальными сетями каждый день. И каждый день они публикуют понравившиеся городские пейзажи, природу, своих любимых пушистиков, репортажи с места событий и фоторассказы о жизни в поселках. Редакция AmurMedia предлагает читателям посмотреть на лучшие фотографии (по мнению редакции ИА AmurMediа) из социальных сетей, которые попались нам на этой неделе и подписаться на понравившихся авторов.

Спасибо за то, что делитесь фотографиями! Отмечайте нас хэштегом #AмурMедиа и присылайте свои снимки в нашу группу в Telegram (18+) кто знает, может именно ваш снимок станет лучшим на следующей неделе!