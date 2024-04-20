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Врач дал советы людям с недосыпом

Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказал, как компенсировать недосып дневным сном, передает BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

Он напомнил, что человек восстанавливается и набирает свой энергоресурс только во время сна.

«Человек по физиологии должен спать минимум семь часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе шести утра. У нас большинство людей, к сожалению, сейчас на удаленной системе работы и образования, много соблазнов поиграть, пообщаться в соцсетях, и мы ложимся в два или в четыре утра, а потом в 8 подрываемся. И организм абсолютно не восстановлен».

отметил врач.

Такж он рассказал, что недосып крайне опасен для организма, потому что влияет практически на все внутренние системы.

«У нас повышается артериальное давление, повышается утомляемость, у нас есть биологические часы — нормы, когда кишечник, желчная, поджелудочная в определенное время, как луна на небосклоне, независимо от нашего отношения к этому, начинают в какой-то момент отдыхать, очищаться и опять работать. Они поддерживают наше здоровье. И когда мы недосыпаем, идет сбой практически всех систем».

поделился механотерапии Владимир Бондаренко.

Эксперт сообщил, что есть возможность компенсировать недосып дневным сном.

«Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днем. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40−45 минут».

сообщил специалист.

По его словам, достаточно двух-трех недель, чтобы сбить себе режим, а восставить его удастся как минимум за месяц, потому что этот процесс связан с пробуждением и возбуждением центральной нервной системы.

«Режим — это серьезная работа, сбой в режиме мешает жить, работать, учиться и творить, а это концепт жизни, поэтому нужно спать».

заключил врач.
здоровье