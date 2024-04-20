Врач дал советы людям с недосыпом

«Человек по физиологии должен спать минимум семь часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе шести утра. У нас большинство людей, к сожалению, сейчас на удаленной системе работы и образования, много соблазнов поиграть, пообщаться в соцсетях, и мы ложимся в два или в четыре утра, а потом в 8 подрываемся. И организм абсолютно не восстановлен».