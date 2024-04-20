Новую меру поддержки ветеранов СВО и их семей вводят в Приморье

«Мы сегодня принимаем решение, исходя из той ситуации, которая сложилась в Приморском крае и возможностей бюджета, но необходимо, наверное, проработать этот вопрос, чтобы предусмотреть такую возможность и для других Героев РФ, если они проживают в Приморском крае и нуждаются в жилье», — отметил председатель комитета Игорь Чемерис.