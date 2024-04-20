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Новую меру поддержки ветеранов СВО и их семей вводят в Приморье

Герои РФ смогут улучшить свои жилищные условия в регионе.

Источник: Заксобрание Приморского края

По инициативе губернатора Олега Кожемяко в Приморье вводится новая мера поддержки для ветеранов СВО и их семей, сообщает ИА PrimaMedia. Комитет по социальной политике и защите прав граждан поддержал проект закона «О социальной поддержке в Приморском крае лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации».

Законодательная инициатива главы региона устанавливает новую меру поддержки для участников СВО, удостоенных звания Герой РФ, и членов их семей, постоянно проживающих на территории Приморского края и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Право Героя РФ на денежную выплату удостоверяется свидетельством, а размер рассчитывается исходя из состава семьи на дату его подписания, норматива общей площади жилого помещения на одного члена семьи и дополнительной площади жилого помещения 18 кв. м для Героя РФ.

При этом учитывается средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в Приморском крае, установленная приказом Минстроя России на IV квартал предшествующего 2023 года в размере 150,5 тысяч рублей за кв. м.

«Мы сегодня принимаем решение, исходя из той ситуации, которая сложилась в Приморском крае и возможностей бюджета, но необходимо, наверное, проработать этот вопрос, чтобы предусмотреть такую возможность и для других Героев РФ, если они проживают в Приморском крае и нуждаются в жилье», — отметил председатель комитета Игорь Чемерис.

По решению комитета проект закона «О социальной поддержке в Приморском крае лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации» будет рассмотрен на апрельском заседании краевого парламента в трех чтениях.

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