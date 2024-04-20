Кто может оформить больничный по уходу за ребёнком?

Продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности зависит от возраста ребёнка и типа заболевания. Если ребёнку меньше 7 лет, то родителю оплачиваются не более 60 календарных дней больничного в год. При заболевании ребёнка в возрасте от 7 до 15 лет оплачиваются до 15 дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в году. Если ребёнок страдает заболеванием, которое входит в специальный перечень приказа Минздрава РФ, то оплачиваются 90 дней в году. Родителям ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в году.