Дождь с ветром ожидается в Иркутской области 20 апреля

Весна не особо радует сибиряков в эту субботу. Синоптики прогнозируют сегодня в Приангарье дождь и сильный ветер. Погода в Иркутске 20 апреля 2024 года будет более щадящей, однако дождь не обойдет нас стороной. Но несмотря на это день можно провести продуктивно, главное не забыть дома зонтик.
Погода в Иркутске 20 апреля 2024 года
— По области ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура +8…+13 градусов, а при облачной погоде +2…+7 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 20 апреля 2024 года будет облачной с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбики термометров покажут +8…+10 градусов.
Кроме того, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.