Дождь с ветром ожидается в Иркутской области 20 апреля

Весна не особо радует сибиряков в эту субботу. Синоптики прогнозируют сегодня в Приангарье дождь и сильный ветер. Погода в Иркутске 20 апреля 2024 года будет более щадящей, однако дождь не обойдет нас стороной. Но несмотря на это день можно провести продуктивно, главное не забыть дома зонтик.