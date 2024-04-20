Секрет идеального шашлыка в канун майских праздников раскрыл победитель шоу с Ивлевым, шеф-повар из Иркутска

Берем мясо и нарезаем его кубиками 4×4 сантиметра, после чего перекладываем в миску. Туда же помещаем лук, разрезанный на четыре части. Шеф не советует крошить его слишком мелко, иначе перед жаркой придется отделять кусочки лука от свинины, чтобы они не подгорели. Потом нужно добавить в миску специи, воду и растительное масло. Все перемешиваем в течение 15 минут — за это время мясо впитает воду. Тогда блюдо получится сочным. Затем маринуем шашлык 1−2 часа.