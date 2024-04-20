Секрет идеального шашлыка в канун майских праздников раскрыл победитель шоу с Ивлевым, шеф-повар из Иркутска

Впереди майские праздники. Многие уже планируют провести их на природе или на даче в кругу семьи и друзей. А главный атрибут таких посиделок — шашлык. Сочное мясо, приготовленное собственноручно на мангале. Что может быть лучше? Но у каждого есть свои аргументы по поводу того, как правильно жарить шашлык. Молодой повар Игорь Милованов поделился с корреспондентом КП-Иркутск рецептом идеального шашлыка.
При этом мангал, как оказалось, под рукой иметь вовсе не обязательно. Можно использовать обычную духовку. Главное соблюдать советы шефа.
Напомним, Игорь не только стал шеф-поваром в одном из самых известных ресторанов Иркутска, но и одержал победу на шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. Наш земляк смог удивить самого грозного шеф-повара страны, угостив его варениками с творогом и черемшой с соусом из сметаны и сиропа из одуванчиков. Именно это блюдо помогло Игорю забрать главные призы: золотой именной нож, самые большие чаевые и завоевать место в шоу «Адская кухня» без прохождения кастинга.
— У меня больше сотни авторских рецептов. Я считаю, что можно научиться готовить что угодно. Но есть то, что мне до сих пор неподвластно — вкус еды, как у моей мамы, — рассказывает Игорь.
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
Нам понадобятся такие ингредиенты:
— Свиная мякоть — 1,5 кг;
— Лук репчатый 300 граммов;
— Растительное масло — 50 граммов (3 столовых ложки);
— Соль 10 граммов (1 чайная ложка);
— перец черный молотый — 4 грамма (1 чайная ложка без горки);
— кориандр — 2 грамма;
— паприка — 3 грамма;
— вода — 400 мл (2 полных стакана);
Берем мясо и нарезаем его кубиками 4×4 сантиметра, после чего перекладываем в миску. Туда же помещаем лук, разрезанный на четыре части. Шеф не советует крошить его слишком мелко, иначе перед жаркой придется отделять кусочки лука от свинины, чтобы они не подгорели. Потом нужно добавить в миску специи, воду и растительное масло. Все перемешиваем в течение 15 минут — за это время мясо впитает воду. Тогда блюдо получится сочным. Затем маринуем шашлык 1−2 часа.
Если вы все сделали как надо, то можно надевать мясо на шампуры. Кстати, жарить его на углях нужно примерно 15 минут. Некоторые советуют сбрызгивать угли водой или соком, чтобы не подпалить мясо. Шеф же рекомендует посыпать солью там, где появляется огонь. Тогда он утихнет.
Если у вас нет мангала — не беда. Блюдо можно приготовить в духовке.
Для этого в разогретую до 180−190 градусов духовку ставим решетку с мясом. На дно нужно обязательно поместить гастроемкость (лист) застеленный пергаментом, чтобы готовка не обернулась долгим мытьем духовки. Лист впитает в себя жир, который будет капать во время приготовления шашлыка.
А для тех, кто не любит свиное мясо из-за сильной жирности, Игорь рассказал про необычный рецепт куриных крыльев в апельсиновом маринаде. Таким блюдом точно можно удивить семью и друзей.
КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ В АПЕЛЬСИНОВОМ МАРИНАДЕ
Для приготовления нам понадобятся:
— Крылья куриные 1,4 кг;
— Вода — 200 мл (1 стакан);
— Соль — 10 гр (1 чайная ложка);
— Апельсин — 1 шт;
— Перец черный молотый — 3 гр (1 чайная ложка без горки);
— Масло растительное 50 гр (3 столовых ложки);
— Красная паприка 3 гр;
— Чеснок сухой 3 гр;
Приступаем к готовке. Сначала нужно замариновать крылья. Для этого разрезаем апельсин на четыре части, отделяем дольки от кожуры и разминаем вместе с курицей. Следом внутрь отправляем оставшиеся ингредиенты, тщательно все перемешиваем и маринуем три часа. После чего раскладываем мясо на решетке и жарим 20−25 минут на мангале. Обратите внимание, что время приготовления зависит от размера крыльев.
Если вы хотите приготовить такой шашлык дома, то разогрейте духовку до 200 градусов. Куриные крылья можно жарить на решетке (не забывая про металлический лист с пергаментом для впитывания сока), а также на противне. Время приготовления — 25 минут.
Но шашлыку нужен гарнир. У многих сибиряков еще завалялась картошка с прошлого дачного сезона. А если нет, то купить ее можно в любом супермаркете. Ведь лучший гарнир для шашлыков — картофель, запеченный в фольге.
Для приготовления нам понадобятся:
— Картофель одного размера — 10 шт;
— соль по вкусу;
— растопленное сливочное масло 100 гр;
— чеснок — 2 зубчика;
— листья тимьяна или розмарина;
— фольга;
Тщательно моем картошку и разрезаем на половинки. К ней добавляем растопленное сливочное масло и чеснок, нарубленный мелко. Солим, кладем веточку тимьяна или розмарина. Молодой шеф советует использовать эти ингредиенты осторожно, если вы не хотите убить весь вкус. Перемешиваем. Половинку картофеля упаковываем в фольгу и готовим на углях, решетке или в духовке. Время приготовления — 26−36 минут.
Кто-то в шашлыки добавляет кетчуп. А иногда даже майонез. Но шеф-повар Игорь советует нам воспользоваться рецептом томатного соуса. В его приготовлении нет ничего сложного.
ТОМАТНЫЙ СОУС
Для приготовления нам понадобятся:
— Томатная паста — 100 гр;
— Кипящая вода — 100 мл;
— Зелень любая — 10 гр;
— Соль — 1 гр;
— Сахар — 10 гр;
— Кориандр — 2 гр;
— Чеснок свежий — 10 гр;
— Лук репчатый — 50 гр;
— Масло растительное — 30 гр;
Сначала нужно мелко покрошить лук, чеснок и зелень. Потом в тару перекладываем томатную пасту и массу из зелени, чеснока и лука, добавляем растительное масло и все сухие ингредиенты. Все это заливаем кипящей водой и тщательно перемешиваем. Готово. Теперь оставляем соус на 15 минут. Ему нужно настояться.
А чтобы наш стол был полноценным, можно добавить грибы. Вот только соленья, как правило, сибиряки съедают еще зимой. Поэтому повар из Иркутска предложил нехитрый рецепт шампиньонов на гриле. Это вкусно, сытно и отлично подойдет для вегетарианцев.
ШАМПИНЬОНЫ НА ГРИЛЕ
Для приготовления нам понадобятся:
— Шампиньоны — 250 гр;
— Масло растительное — 20 гр;
— Соль — 2 гр;
— Перец черный молотый — 1 гр;
— Сушеный чеснок — 5 гр;
Смешиваем все ингредиенты и оставляем на три минуты. После чего грибы можно пожарить на шампурах или углях, разложив их на решетке. С каждой стороны рекомендуется жарить по 6−8 минут. Но важно следить за временем, чтобы наш грибной шашлык не сморщился и не подгорел.
Такие вот блюда рекомендует шеф-повар из Иркутска. Чтобы опробовать рецепты, не обязательно ждать майских праздников. На природу можно выбраться в любой выходной день.
Например, в это воскресенье, 21 апреля, погода в городе будет комфортной, без осадков. А столбики термометров покажут +11 градусов, как ранее писала КП-Иркутск.