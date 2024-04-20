Следком проверяет законность вырубки берёзовой рощи в Находке

В Приморском крае проводится проверка по обращению жителей Находки, направленному в Следственный комитет РФ, относительно возможных нарушений в ходе реализации проекта по обновлению одного из городских скверов. По мнению горожан, идёт вырубка березовой рощи, которой более 40 лет. Информация о начале проверки была опубликована пресс-службой Следкома РФ.
Александр Бастрыкин, руководитель СК России, поручил Евгению Касьянникову, исполняющему обязанности руководителя СУ по Приморскому краю, предоставить отчет о ходе проведения проверки.
Планы администрации Находки по обновлению сквера недалеко от муниципального центра культуры по адресу Ленинская, 22 включают вырубку части березовой рощи, что вызвало резкую реакцию горожан. Власти утверждают, что для обустройства «Парка света» необходимо удалить некоторые деревья, поскольку они «отжили» свой век, согласно экспертизе специалистов отдела экологии.
Встреча, которая произошла 19 апреля между мэром Находки Тимуром Магинским и активистами, выражающими недовольство планами вырубки рощи, в конечном итоге привела к конструктивному диалогу. Власти города обещают тщательно рассмотреть возможность сохранения каждого дерева, подлежащего замене. В случае невозможности сохранения, за каждую вырубленную березу будет посажено два молодых деревца.
Сообщения в СМИ и на Telegram-каналах указывают на то, что горожане были недовольны отсутствием полной информации о последствиях реализации проекта сквера. Встреча мэра с жителями прошла без привлечения сторонних наблюдателей, и в ходе нее обсуждались вопросы сохранения рощи и детали проекта благоустройства.