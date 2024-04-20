Следком проверяет законность вырубки берёзовой рощи в Находке

Сообщения в СМИ и на Telegram-каналах указывают на то, что горожане были недовольны отсутствием полной информации о последствиях реализации проекта сквера. Встреча мэра с жителями прошла без привлечения сторонних наблюдателей, и в ходе нее обсуждались вопросы сохранения рощи и детали проекта благоустройства.