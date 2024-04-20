Большой субботник проходит в Хабаровском крае

— В прошлом году в краевом субботнике приняло участие около 80 тысяч жителей, было убрано 163 неорганизованные свалки, свыше 9 тысяч дворов, благоустроено 207 детских спортивных площадок. Надеемся, что этот год будет не менее продуктивным. Приглашаем всех неравнодушных граждан помочь навести порядок в своих поселениях — сделать их чище и уютнее, — призвал заместитель начальника отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Александр Куликов.