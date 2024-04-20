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Большой субботник проходит в Хабаровском крае

Десятки тысяч человек присоединились к наведению порядка.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае проходит большой краевой субботник. Навести порядок в своих дворах, посёлках, городах вышли десятки тысяч неравнодушных граждан. Уборка началась ещё накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В прошлом году в краевом субботнике приняло участие около 80 тысяч жителей, было убрано 163 неорганизованные свалки, свыше 9 тысяч дворов, благоустроено 207 детских спортивных площадок. Надеемся, что этот год будет не менее продуктивным. Приглашаем всех неравнодушных граждан помочь навести порядок в своих поселениях — сделать их чище и уютнее, — призвал заместитель начальника отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Александр Куликов.

Также во время субботника приведут в порядок памятники и обелиски, посвящённые важным событиям нашей истории.

ЖКХ