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В Шымкенте появится новая прогулочная зона

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков ознакомился с текущим состоянием детской железной дороги от микрорайона Спортивный до городского дендропарка. Ранее, горожане неоднократно поднимали вопрос многолетнего простоя детской железной дороги, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат города.

Источник: Акимат Шымкента

Отметим, что на сегодняшний день узкоколейная железнодорожная линия нуждается в дорогостоящей реконструкции, существующий подвижной состав давно уже исчерпал свой ресурс. Подобные локомотивы и вагоны для узкоколейных дорог в настоящее время не выпускаются.

По мнению экспертов, специальное производство такого состава займет большое время, а стоимость будет чрезмерно дорогой. Кроме того, во многих местах железная дорога расположена близко к домам. Требуемое безопасное расстояние по обе стороны от полотна зачастую не соблюдалось, а существующие опасные участки создают непосредственную угрозу для жизни людей.

Всесторонне изучив ситуацию, принимая во внимание, что часть железной дороги была демонтирована при строительстве развязки Аргынбекова-Байдибек би, глава города поручил ответственным лицам подготовить концепцию создания новой прогулочной дороги.

В рамках проекта увеличат протяженность беговой и велосипедной дорожек, высадят деревья, постелят газоны, а также построят несколько воркаут площадок.

туризм и отдых