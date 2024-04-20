В Шымкенте появится новая прогулочная зона

По мнению экспертов, специальное производство такого состава займет большое время, а стоимость будет чрезмерно дорогой. Кроме того, во многих местах железная дорога расположена близко к домам. Требуемое безопасное расстояние по обе стороны от полотна зачастую не соблюдалось, а существующие опасные участки создают непосредственную угрозу для жизни людей.