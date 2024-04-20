В Шымкенте появится новая прогулочная зона

Отметим, что на сегодняшний день узкоколейная железнодорожная линия нуждается в дорогостоящей реконструкции, существующий подвижной состав давно уже исчерпал свой ресурс. Подобные локомотивы и вагоны для узкоколейных дорог в настоящее время не выпускаются.
По мнению экспертов, специальное производство такого состава займет большое время, а стоимость будет чрезмерно дорогой. Кроме того, во многих местах железная дорога расположена близко к домам. Требуемое безопасное расстояние по обе стороны от полотна зачастую не соблюдалось, а существующие опасные участки создают непосредственную угрозу для жизни людей.
Всесторонне изучив ситуацию, принимая во внимание, что часть железной дороги была демонтирована при строительстве развязки Аргынбекова-Байдибек би, глава города поручил ответственным лицам подготовить концепцию создания новой прогулочной дороги.
В рамках проекта увеличат протяженность беговой и велосипедной дорожек, высадят деревья, постелят газоны, а также построят несколько воркаут площадок.