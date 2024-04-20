Неделя с AmurMedia: ледяная стихия, рейд по выявлению мигрантов и отлов бездомных собак

Пчеловоды Хабаровского края нарастили объемы производства
Пчеловоды Хабаровского края стали собирать больше меда. По итогам 2023 года объем продукции увеличился на 14 тонн. Сейчас он составляет более 430 тонн — рост на 3,4%, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Ещё одна мера поддержки доступна родителям участников СВО в Хабаровском крае
По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева родителям участников специальной военной операции предоставлено право, без учета доходов, на бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Военнослужащий ВВО проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО
Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа старший сержант Александр Покумейко, проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Экспорт грузовиков, легковушек и запчастей из Японии в Россию стремительно падает
Общий товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году снизился на 42,15% до 1,3 трлн иен ($8,4 млрд по текущему курсу). В новом году снижение продолжается и затрагивает различные товары — в марте снижение достигло 20,6%. Об этом пишет ТАСС (16+), основываясь на анализе статистических данных Министерства финансов Японии, сообщает ИА PrimaMedia.
В Хабаровске открыли мемориальные доски погибшим военнослужащим Росгвардии
В батальоне охраны и обеспечения Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось открытие памятной доски с тремя портретами военнослужащих, павших при выполнении воинского долга в разные годы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВО ВНГ РФ.
В Хабаровске у приюта для бездомных животных сменился собственник
У приюта для бездомных животных в Хабаровске сменился собственник. Теперь за содержание четвероногих отвечает ИП Сабуев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Михаил Дегтярев обсудил с главами районов подготовку к предстоящим выборам в краевой парламент
Губернатор Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов, в ходе которого участники рассмотрели вопросы подготовки к предстоящей избирательной кампании в Законодательную Думу Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Ледовая масса повредила осветительный столб на набережной Хабаровска
В Хабаровске уже вторую неделю ожидают ледоход, который должен очистить Амур ото льда. Однако первый результат первого движения льда — поломанный фонарь на набережной, сообщает AmurMedia.
Новый закон об обращении с безнадзорными собаками приняли в парламенте Хабаровского края
Внеочередное заседание Законодательной думы Хабаровского края было посвящено проблемному вопросу — вопросу безнадзорных собак на улицах наших городов. Законопроект представил зампред правительства региона по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. В своем выступлении он подчеркнул, что система «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат», которая функционирует с 2020 года, не показала свою эффективность и количество нападений собак на людей остается на достаточно высоком уровне, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровске скорректируют движение транспорта из-за тренировок Парада Победы
Движение в Хабаровске скорректируют из-за тренировок Парада Победы, а также во время праздника. Ограничения вводятся на 26, 29 апреля, 2, 4, 7 и 9 мая, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Два человека претендуют на звание «Почетный гражданин Хабаровска»
Кто станет обладателем звания «Почетный гражданин Хабаровска» в этом году, решат народные избранники на очередном заседании городской думы. Члены коллегии при мэре города приняли решение о направлении информации о кандидатах в Хабаровскую городскую думу. Как рассказала консультант управления социального развития Оксана Койкова, в 2024 году поступили пакеты документов на пяти кандидатов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Чуть не лишилась единственного жилья пенсионерка из Хабаровска
В Хабаровске телефонные мошенники хотели лишить пенсионерку единственного жилья, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Льготникам добавили денег на бесплатные лекарства
Затраты на лекарства для льготников Правительство увеличило на 7,4 процента с учетом индекса потребительских цен в 2023 году. Теперь на одного человека предусмотрено 1211,3 рубля в месяц вместо прежних 1127,8. Благодаря этому регионы смогут приобрести не меньше лекарств, чем год назад. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) напоминает, кому они полагаются.
Кишечной инфекцией в Хабаровске заразились посетители кафе «Chin-chin»
В Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проведено эпидемиологического расследования после получения экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции после употребления пищевых продуктов, изготовленных и приобретенных в кафе «Chin-chin» (ООО «Красная стрела»), расположенном в г. Хабаровске по ул. Тихоокеанская, д. 204, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора.
До неблагоприятных отметок поднимется Амур у Хабаровска
Учитывая текущую динамику и гидрологическую обстановку на реках Амур, Уссури и Хор ожидается дополнительный подъем уровня воды у города Хабаровск до отметок 400−450 см (неблагоприятное явление 450 см)", — проинформировали в МЧС, сообщает AmurMedia со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.
Вильфанд пообещал Хабаровскому краю на следующей неделе летнюю погоду
Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Кавказа, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, сообщил РИА Новости (18+) научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В частном детском саду Хабаровска отравились 10 детей
16 апреля 2024 году в СМИ была опубликована информация об отправлении нескольких воспитанников в частном детском саду города Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ.
В Хабаровском крае продолжается рейд по выявлению мигрантов, не вставших на учет
Рейды военных следователей по выявлению мигрантов, получивших гражданство России и не вставших на воинских учет продолжаются на Дальнем востоке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Военное следственное управление по Восточному военному округу.
«Небо на миллион» показали в аэропорту Хабаровска
В терминале внутренних авиалиний открылась выставка (0+) хабаровчанина Артема Щуковского. Экспозиция объединила около 40 работ, выполненных фотографом с 2021 по 2024 гг. В центре внимания — небо Хабаровска и Хабаровского края в многообразии его оттенков и настроений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».
В Хабаровском крае летом ожидают приезд не менее 20 тысяч туристов из КНР
Вопрос готовности к туристическому сезону «Лето-2024» рассмотрели сегодня на расширенном заседании президиума правительства Хабаровского края. Как рассказала министр туризма региона Екатерина Пунтус, работа ведется по нескольким направлениям: это подготовка новых туристических маршрутов, развитие туристической инфраструктуры, популяризация событийных мероприятий. На эти цели в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Хабаровскому краю выделена федеральная «Единая субсидия» в размере около 73,5 млн рублей. А с учетом средств регионального бюджета совокупные вложения на поддержку тур отрасли составят 89,4 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Самолёты из Хабаровска в Красноярск будут летать чаще
«Россия» (Группа Аэрофлот) расширила полетную программу из Сибирского авиатранспортного узла в Хабаровский край в рамках летнего расписания. Количество рейсов Красноярск — Хабаровск увеличилось до двух раз в неделю в связи с ростом спроса на авиаперевозки в высокий сезон, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Авиакомпания “Россия”.