Неделя с AmurMedia: ледяная стихия, рейд по выявлению мигрантов и отлов бездомных собак

Льготникам добавили денег на бесплатные лекарства



Затраты на лекарства для льготников Правительство увеличило на 7,4 процента с учетом индекса потребительских цен в 2023 году. Теперь на одного человека предусмотрено 1211,3 рубля в месяц вместо прежних 1127,8. Благодаря этому регионы смогут приобрести не меньше лекарств, чем год назад. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) напоминает, кому они полагаются.