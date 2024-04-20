Птичий грипп впервые обнаружили в молоке

С момента обнаружения в 1996 году птичий гриппа H5N1 погубил десятки миллионов птиц и других животных по всему миру. В марте 2024 года оказалось, что патоген может заражать коз и коров, хотя раньше считалось, что эти виды не восприимчивы к болезни. Ранее в этом месяце на одной из молочных ферм в штате США Техасе работник заразился птичьим гриппом после контакта с крупным рогатым скотом.