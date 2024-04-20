Мэр Хабаровска проверил склад городского резерва на случай возникновения ЧС

Хабаровский городской резерв подготовили к возможным чрезвычайным ситуациям. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично проверил готовность склада, где хранится оборудование и принадлежности, необходимые для борьбы с наводнениями. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На складе имеются все необходимые средства для быстрой и эффективной ликвидации последствий паводка. В числе средств — тепловые пушки, электрогенераторы, насосы для откачки воды, кровати, обогреватели и другие вещи, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения.
Часть оборудования уже применяли в 2013 и 2019 годах, когда город столкнулся с серьезными подтоплениями. Прошло чуть более 10 лет, когда внимание всего города было приковано к возрастающим уровням воды. Жители неоднократно в течение дня приходили к утесу, чтобы снимать на камеру, как вода поднимается все выше. И вода продолжала расти.
Спустя шесть лет, в 2019 году, паводок снова достиг Хабаровска, затопив не только приусадебные участки, но и городские улицы. Спасатели откачивали воду из подвалов и оказывали помощь населению. В соседних районах также фиксировались подтопления. Уровень воды продолжал повышаться. В результате в городе открыли центры временного проживания, а дамбы продолжали укрепляться, чтобы защитить город.
В текущем году вскрытие реки между Елабугой и Троицким началось почти на неделю раньше, чем обычно. Тем не менее, прогнозы не предвещают подтоплений жилых домов. У Хабаровска максимальная отметка воды при вскрытии составила 409 сантиметров по состоянию на 14 часов 17 апреля. Это ниже отметки неблагоприятного явления в 450 сантиметров. Наблюдается спад воды до 267 сантиметров, что на 90 сантиметров ниже за последние сутки.
В районе имени Лазо уровни в реках повышены, и поймы нескольких рек находятся под водой. Однако, угроза затопления жилых домов отсутствует. В целом, ситуация с паводком остается под контролем.
С каждым годом склад в Хабаровске укомплектовывается новыми приспособлениями, улучшая способность города быстро и эффективно справляться с чрезвычайными ситуациями. С помощью этого оборудования можно быстро отвести воду с затопленных территорий и просушить подвалы. Таким образом, Хабаровск готов к возможным чрезвычайным ситуациям, жители могут сохранять спокойствие и уверенность в безопасности.
— Мы ежегодно проводим проверку склада городского ГО и ЧС, где хранится необходимое оборудование для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Эта техника необходима для спасения жизней и имущества людей. Мы постоянно обновляем ассортимент оборудования. Оценочная стоимость всей техники составляет 40 миллионов рублей. Мы будем продолжать работать в этом направлении, чтобы обеспечить эффективную защиту жителей Хабаровска в случае паводка, — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
После осмотра складских помещений спасатели обратились к мэру с просьбой о закупке небольшой крановой установки. С ее помощью они смогут оперативно размещать мобильные спасательные пункты на пляжах. Также им необходим катер на воздушной подушке для проведения спасательных операций.
Глава краевой столицы заключил, что вопрос будет рассмотрен, параметры и эффективность техники обсудят, а соответствующей структуре нужно подготовить предложение о новом оборудовании.