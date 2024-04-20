Мэр Хабаровска проверил склад городского резерва на случай возникновения ЧС

В текущем году вскрытие реки между Елабугой и Троицким началось почти на неделю раньше, чем обычно. Тем не менее, прогнозы не предвещают подтоплений жилых домов. У Хабаровска максимальная отметка воды при вскрытии составила 409 сантиметров по состоянию на 14 часов 17 апреля. Это ниже отметки неблагоприятного явления в 450 сантиметров. Наблюдается спад воды до 267 сантиметров, что на 90 сантиметров ниже за последние сутки.