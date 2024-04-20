Баскетбольный клуб «Динамо» уступил уральскому «Темп-СУМЗ» в плей-офф Суперлиги

В пятницу, 19 апреля, прошел второй матч полуфинальной серии плей-офф Суперлиги между «Динамо» (Владивосток) и «Темп-СУМЗ» (Ревда). Со счетом 50:58 победу во Владивостоке одержали уральцы. Счет в серии стал равным — 1:1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.
Почти весь матч шел ожесточенной и равный баскетбол с обилием борьбы. Высокая концентрация в защите не позволяла ни одной из команд существенно вырваться вперед. Счет открыл Богданович, как и в первой игре, после чего последовал ответ от Макеева и Заряжко. Лидер менялся с каждым броском, правда, точных попаданий было немного — 12:11.
Сразу после перерыва «Динамо» ушло в 7-очковый отрыв, но из-за собственных потерь быстро упустило инициативу — 42:41. Пока «динамовцы» продолжали ошибаться шаткое равенство прервали лидеры гостей: Семенюк в решающей четверти вывел «Темп» вперед, а Заряжко и Левшин развили успех. Наставник «Динамо» Эдуард Сандлер постарался задать вектор своим подопечным, и вся десятиминутка превратилась в погоню, которая, увы, не увенчалась успехом — 50:58.
При счете 1:1 в серии до трех побед противостояние переезжает на Урал. Полуфинальные матчи в Ревде пройдут 23 и 25 апреля.