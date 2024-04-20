Баскетбольный клуб «Динамо» уступил уральскому «Темп-СУМЗ» в плей-офф Суперлиги

Почти весь матч шел ожесточенной и равный баскетбол с обилием борьбы. Высокая концентрация в защите не позволяла ни одной из команд существенно вырваться вперед. Счет открыл Богданович, как и в первой игре, после чего последовал ответ от Макеева и Заряжко. Лидер менялся с каждым броском, правда, точных попаданий было немного — 12:11.