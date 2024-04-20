Последствия паводка ограничили движение транспорта в Приморье

В Приморском крае наблюдаются последствия недавнего паводка, из-за которого некоторые дороги оказались непроходимыми. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
На утро 20 апреля, по данным регионального Минтранса, движение транспорта ограничено на отрезках трассы на 2-м и 3-м километрах между Лукьяновкой и Новополтавкой в Красноармейском округе, где зафиксированы четыре перелива воды глубиной до 40 сантиметров. Ожидается, что проезд восстановится в ближайшие один-два дня, но пока уровень воды остается стабильным. В качестве обходного пути предлагается маршрут через Лимонники, Измайлиху и Метеоритное, общей протяженностью около 200 километров.
На дороге из Новопокровки в Новокрещенку также имеются переливы, но их глубина не превышает 10 сантиметров, и движение транспорта разрешено.
В Дальнереченском районе затруднен проезд для легковых автомобилей на участке между 111 и 112 километрами дороги в направлении Ариадного, где вода достигает от 10 до 40 сантиметров в глубину. Ожидается, что ситуация улучшится после отступления воды в течение одного — двух дней. Альтернативный маршрут проходит через Чугуевский округ по дороге Уборка — Самарка — Ариадное.