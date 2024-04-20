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Дело в отношении мэра Свирска Владимира Орноева прекращено

Черемховский районный суд 19 апреля прекратил уголовное преследование мэра Свирска Владимира Орноева, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Источник: ИРО ЕР

Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Павел Степанов.

Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, Владимира Орноева обвиняли в хищении денег на создании главного объекта парка «Свирская Ривьера» — «Поющего дерева». Якобы объект был оплачен благотворительным фондом, а потом Орноев ещё раз включил его в расходы при благоустройстве парка. На самом деле подрядчик перевыполнил работы по благоустройству на 15 миллионов, а двойственность платежей за «Поющее дерево» была связана с тем, что за работу был внесён авансовый платёж, без которого скульптура не была бы готова в нужное время.

Кстати, парк «Свирская Ривьера» был признан одним из лучших в стране.