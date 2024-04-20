Спасатели МЧС России продолжают дежурство в трёх районах Хабаровского края

Ледовый затор разрушился естественным путём, что способствовало освобождению подтопленных ранее территорий. В настоящий момент в населённых пунктах Среднехорский и Гвасюги продолжается работа оценочных комиссий по установке ущерба, нанесённого весенним половодьем. Остаются на дежурстве спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Они будут оставаться в населённом пункте до особого распоряжения с целью оказания помощи местным жителям в уборке территорий от наносного мусора, откачки воды, просушки помещений, а также проведения других аварийно— восстановительных работ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Хабаровскому краю.
В Ванинском районе процесс вскрытия реки Тумнин также остаётся под пристальным вниманием спасателей МЧС России. Ежедневно проводится осмотр русла реки с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата. По— прежнему наблюдается скопление льда ниже населённого пункта Тумнин и одноименного гидропоста. Как отмечают гидрологи, в этом районе ледоход начался на 12 дней раньше нормы. Сохраняется прогноз повышения уровня воды до 630−680 см, при отметке неблагоприятного явления 670 см. За прошедшие сутки уровень вырос на 13 см и составил 605 см. В настоящий момент угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет.
Для обеспечения работы лодочной переправы продолжается дежурство спасателей МЧС России в населённом пункте Тырма Верхнебуреинского района. Граница вскрытия реки Амур проходит в Хабаровском районе. Ниже по течению в Нанайском районе у села Троицкое, сохраняются подвижки льда. На 8 дней раньше нормы начался ледоход у села Малмыж Нанайского районаОстаётся подтопленной пойма рек Уссури, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия и Манома. Без угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры. В районе имени Полины Осипенко на 8−13 дней раньше обычного отмечается процесс вскрытия в верховьях реки Амгунь.
У города Хабаровска максимальная отметка при вскрытии 17 апреля в 14 (хбр) составила 409 см, отметка неблагоприятного явления — 450 см. В настоящий момент отмечается редкий ледоход и спад воды до 175 см (-92 см за сутки). Обстановка со вскрытием рек и прохождением весеннего половодья находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Правительства региона. Силы и средства МЧС России готовы к реагированию.