Спасатели МЧС России продолжают дежурство в трёх районах Хабаровского края

Ледовый затор разрушился естественным путём, что способствовало освобождению подтопленных ранее территорий. В настоящий момент в населённых пунктах Среднехорский и Гвасюги продолжается работа оценочных комиссий по установке ущерба, нанесённого весенним половодьем. Остаются на дежурстве спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Они будут оставаться в населённом пункте до особого распоряжения с целью оказания помощи местным жителям в уборке территорий от наносного мусора, откачки воды, просушки помещений, а также проведения других аварийно— восстановительных работ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Хабаровскому краю.