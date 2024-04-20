319 ветеранов получат путевки в санатории Иркутской области

Напомним, что по плану мероприятий в связи с днями воинской славы России в регионе предусмотрено четыре дополнительные меры соцподдержки. Речь идет о предоставлении путевок в санатории, лечебно-реабилитационных услуг, денежной компенсации расходов за изготовление зубных протезов и на капитальный ремонт жилых помещений. Всего на эти цели заложено 15,4 млн рублей.