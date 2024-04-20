319 ветеранов получат путевки в санатории Иркутской области

В Иркутской области ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий предоставят санаторно-курортное лечение в здравницах. Путевки предусмотрены для 319 человек. Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов на заседании областного организационного комитета «Победа», лечение можно будет получить в курорте «Ангара» (150 путевок), реабилитационном центре «Шелеховский» (100 путевок) и санатории «Кедр» (69 путевок), сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что по плану мероприятий в связи с днями воинской славы России в регионе предусмотрено четыре дополнительные меры соцподдержки. Речь идет о предоставлении путевок в санатории, лечебно-реабилитационных услуг, денежной компенсации расходов за изготовление зубных протезов и на капитальный ремонт жилых помещений. Всего на эти цели заложено 15,4 млн рублей.
Добавим, что лечение в здравницах проводится в течение 14 дней. В прошлом году ввели компенсацию части стоимости такой путевки, она составляет не более 30 тысяч рублей. Как уточняется, лечение можно получить по всей России.
Лечебно-реабилитационные услуги предоставляют в течение 18 дней. Стоимость такого лечения — 48,5 тысячи рублей. Для этого был заключен контракт с санаторием «Юбилейный», где планируется оздоровить 35 ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на оздоровление направлено два человека.