Опубликовали актуальные данные о лесопожарной обстановке в Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили актуальную информацию о лесопожарной обстановке. Так, огнеборцы потушили лесной пожар в Заларинском районе на площади 18 га (возгорание было обнаружено 18 апреля). Кроме того, ликвидировали 12 вновь зарегистрированных пожаров, их общая площадь 59,56 га, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.