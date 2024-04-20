Опубликовали актуальные данные о лесопожарной обстановке в Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили актуальную информацию о лесопожарной обстановке. Так, огнеборцы потушили лесной пожар в Заларинском районе на площади 18 га (возгорание было обнаружено 18 апреля). Кроме того, ликвидировали 12 вновь зарегистрированных пожаров, их общая площадь 59,56 га, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
В Иркутском районе потушили три пожара, еще два — в Куйтунском районе, по одному — в Усольском, Зиминском, Ангарском, Черемховском, Ольхонском, Братском и Тулунском районах.
По состоянию на утро 20 апреля действует лесной пожар в Зиминском районе. Его локализовали на 17 га, из которых 2 га — нелесная площадь. К тушению лесных возгораний 19 апреля привлекали 150 человек и 45 единиц наземной техники.