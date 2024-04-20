Сразу три проекта Хабаровского края были отмечены в конкурсе «Россия — футбольная страна»

Российский футбольный союз внёс в шорт-лист национального этапа конкурса «Россия — футбольная страна» (6+) сразу три проекта Хабаровского края. Ежегодно РФС при поддержке Министерства спорта Российской Федерации выбирает лучшие футбольные проекты в стране, которые помогают развивать и популяризировать этот вид спорта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В этом году среди лучших инициатив региона — хабаровская футбольная академия «Искра», которая представлена в номинации «Лучший проект для детей» (6+). А также «Футбол ТОГУ» в номинации «Лучшая футбольная инициатива» (6+) и проект «Поддержи своих» (6+) в номинации «Лучший проект для людей с ОВЗ» (6+).
— Развитие спорта и, в частности, футбола — это вклад в здоровье подрастающего поколения и важный приоритет для нашего региона. За право принять участие в национальном этапе конкурса боролось более 440 проектов со всей России. Сразу три проекта из нашего региона получили такую возможность и были отмечены Российским футбольным союзом — это очень хороший результат, — подчеркнул министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Конкурс «Россия — футбольная страна» (6+) проводится уже четвёртый раз. Его победителей и призёров определят до 24 мая. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Обладатели второго места — по 300 тысяч. Третьего — по 250 тысяч.