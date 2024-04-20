Сразу три проекта Хабаровского края были отмечены в конкурсе «Россия — футбольная страна»

— Развитие спорта и, в частности, футбола — это вклад в здоровье подрастающего поколения и важный приоритет для нашего региона. За право принять участие в национальном этапе конкурса боролось более 440 проектов со всей России. Сразу три проекта из нашего региона получили такую возможность и были отмечены Российским футбольным союзом — это очень хороший результат, — подчеркнул министр спорта края Дмитрий Чикунов.