«Земля леопарда» подвела итоги 10-летнего фотомониторинга диких животных

В Приморском крае специалисты национального парка «Земля леопарда» завершили анализ десятилетнего фотомониторинга дальневосточного леопарда. По информации пресс-службы заповедника, в ходе исследования было обработано около трех миллионов фотографий дикой природы, включая 140 тысяч изображений, на которых запечатлены леопарды, занесенные в Красную книгу. Эти снимки были сделаны с помощью самой обширной в России сети камер и стали основой для уникальных научных работ.

Научный отдел национального парка «Земля леопарда» занимается не только сохранением одной из самых редких кошек на планете, но и проводит исследования, используя фотомониторинг как ключевой метод изучения. Результаты многолетних наблюдений были представлены в специальном докладе, который отражает данные и о других диких животных региона, включая копытных, медведей и хищников семейства псовых и куньих.

Исследователи, преодолев тысячи километров по сложной местности, собрали значительный объем информации. Они выявили, что леопарды были замечены более чем на 80% установленных камер в 2023 году, при этом на некоторых участках зафиксированы до семи различных взрослых особей. За прошедший год было зафиксировано 129 взрослых леопардов и 14 детенышей.

Система из 500 камер не только способствует подсчету численности леопардов, но и позволяет оценить другие аспекты состояния популяции. Например, было установлено, что дальневосточные леопарды и амурские тигры мирно сосуществуют, не вступая в конфликты на общей территории. Также было выявлено, что территории охоты могут совместно использовать две взрослые особи, чаще всего мать и взрослая дочь. Отмечается, что в популяции преобладают самки, что является положительным фактором для воспроизводства вида.