В Иркутске отмечают столетие иркутского бенди

За сто лет команды Иркутской области, игравшие в хоккей с мячом, завоевали множество наград. Рекорд посещаемости матча между «Сибсканой» и «Водником» в 2009 году до сих пор не побит. Десятки тысяч болельщиков ежегодно следят за игроками в хоккей с мячом и болеют за иркутян и иркутянок, ведь женская команда «Сибскана» (до 2020 года — «Рекорд») уже 20 лет не уступает звание чемпионок России.