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В Иркутске отмечают столетие иркутского бенди

Торжественное мероприятие к столетию иркутского хоккея с мячом прошло в Ледовом дворце «Байкал».

Источник: Правительство Иркутской области

В нём участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-спикер Заксобрания региона Кузьма Алдаров, министр спорта Приангарья Павел Богатырев и мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

За сто лет команды Иркутской области, игравшие в хоккей с мячом, завоевали множество наград. Рекорд посещаемости матча между «Сибсканой» и «Водником» в 2009 году до сих пор не побит. Десятки тысяч болельщиков ежегодно следят за игроками в хоккей с мячом и болеют за иркутян и иркутянок, ведь женская команда «Сибскана» (до 2020 года — «Рекорд») уже 20 лет не уступает звание чемпионок России.

В Иркутской области действует областная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Сибскана», отделения которой работают в Иркутске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Шелехове, Свирске, Черемхово, Аларском, Боханском, Эхирит-Булагатском районах и в других муниципальных образованиях.

К юбилейной дате в Ледовом дворце «Байкал» открыта экспозиция, в которой показаны основные моменты хоккея с мячом в Иркутской области.

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