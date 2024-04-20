В Иркутске отмечают столетие иркутского бенди

В нём участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-спикер Заксобрания региона Кузьма Алдаров, министр спорта Приангарья Павел Богатырев и мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
За сто лет команды Иркутской области, игравшие в хоккей с мячом, завоевали множество наград. Рекорд посещаемости матча между «Сибсканой» и «Водником» в 2009 году до сих пор не побит. Десятки тысяч болельщиков ежегодно следят за игроками в хоккей с мячом и болеют за иркутян и иркутянок, ведь женская команда «Сибскана» (до 2020 года — «Рекорд») уже 20 лет не уступает звание чемпионок России.
В Иркутской области действует областная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Сибскана», отделения которой работают в Иркутске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Шелехове, Свирске, Черемхово, Аларском, Боханском, Эхирит-Булагатском районах и в других муниципальных образованиях.
К юбилейной дате в Ледовом дворце «Байкал» открыта экспозиция, в которой показаны основные моменты хоккея с мячом в Иркутской области.