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Амур у Хабаровска резко упал

Реки в крае вскрываются аномально рано, но гидрологическая обстановка пока остаётся относительно спокойной.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки резко упал. Его снижение составило почти метр (-92 см) до 175 сантиметров. В целом по региону гидрологическая ситуация остаётся пока относительно спокойной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального главка МЧС России.

У Хабаровска продолжается ледоход. Граница вскрытия главной дальневосточной реки проходит в Хабаровском районе. У административного центра Нанайского района — села Троицкое — наблюдаются подвижки льда. А вот ниже по течению у села Малмыж того же района аномально рано (на 8 дней) начался ледоход.

Ледоход на реке Тумнин в Ванинском районе начался раньше аж на 12 дней! В одноимённом посёлке продолжают дежурить спасатели МЧС. Их и местных жителей тревожит скопление льда ниже этого населённого пункта. Не исключено повышение уровня Тумнина до 630−680 см при неблагоприятной отметке в 670 см. За сутки вода там поднялась на 13 см до отметки в 605 см. Пока угрозы подтопления нет.

В пострадавших от разлива реки Хор посёлках Среднехорский и Гвасюги района им. Лазо гидрологическая ситуация приходит в норму. Как ранее сообщало наше издание, ледовые заторы там разрушились естественным путём. Вода из поселений ушла. Спасатели МЧС остаются там до особого распоряжения. Они помогают пострадавшим от паводка откачивать воду, просушивать дома, проводить другие аварийно-спасательные работы.

Также продолжают дежурство спасатели МЧС в посёлке Тырма Верхнебуреинского района. Там резко разлилась река Сутырь и снесла мост. Спасатели обеспечивают перевозку людей с берега на берег лодками.

В районе им. Полины Осипенко на 8−13 дней раньше обычного начался процесс вскрытия реки Амгунь.

МЧС