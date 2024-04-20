Амур у Хабаровска резко упал

Ледоход на реке Тумнин в Ванинском районе начался раньше аж на 12 дней! В одноимённом посёлке продолжают дежурить спасатели МЧС. Их и местных жителей тревожит скопление льда ниже этого населённого пункта. Не исключено повышение уровня Тумнина до 630−680 см при неблагоприятной отметке в 670 см. За сутки вода там поднялась на 13 см до отметки в 605 см. Пока угрозы подтопления нет.