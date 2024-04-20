Амур у Хабаровска резко упал

Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки резко упал. Его снижение составило почти метр (-92 см) до 175 сантиметров. В целом по региону гидрологическая ситуация остаётся пока относительно спокойной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального главка МЧС России.
У Хабаровска продолжается ледоход. Граница вскрытия главной дальневосточной реки проходит в Хабаровском районе. У административного центра Нанайского района — села Троицкое — наблюдаются подвижки льда. А вот ниже по течению у села Малмыж того же района аномально рано (на 8 дней) начался ледоход.
Ледоход на реке Тумнин в Ванинском районе начался раньше аж на 12 дней! В одноимённом посёлке продолжают дежурить спасатели МЧС. Их и местных жителей тревожит скопление льда ниже этого населённого пункта. Не исключено повышение уровня Тумнина до 630−680 см при неблагоприятной отметке в 670 см. За сутки вода там поднялась на 13 см до отметки в 605 см. Пока угрозы подтопления нет.
Также продолжают дежурство спасатели МЧС в посёлке Тырма Верхнебуреинского района. Там резко разлилась река Сутырь и снесла мост. Спасатели обеспечивают перевозку людей с берега на берег лодками.
В районе им. Полины Осипенко на 8−13 дней раньше обычного начался процесс вскрытия реки Амгунь.