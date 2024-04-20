В Комсомольске-на-Амуре пройдёт первенство России по греко-римской борьбе

Турнир состоится в Центре игровых видов спорта и единоборств на проспекте Победы, 6/1. За медали будут бороться около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет, представляющих 50 регионов России.
«Хабаровский край выступит с 12 борцами. В их число войдут победитель первенства Европы Алексей Милешин, бронзовый призер первенства России Константин Климаш и серебряный призер всероссийских соревнований Армен Ордоян», — рассказали в минспорта.
Церемония открытия пройдет сегодня, 20 апреля в 16:00, а финальные поединки запланированы на 21 апреля в 18:00 и 22 апреля в 13:00. Посетить соревнования можно бесплатно.