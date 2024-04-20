Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре пройдёт первенство России по греко-римской борьбе

В Комсомольске-на-Амуре впервые состоится первенство России по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Хабаровского края.

Турнир состоится в Центре игровых видов спорта и единоборств на проспекте Победы, 6/1. За медали будут бороться около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет, представляющих 50 регионов России.

«Хабаровский край выступит с 12 борцами. В их число войдут победитель первенства Европы Алексей Милешин, бронзовый призер первенства России Константин Климаш и серебряный призер всероссийских соревнований Армен Ордоян», — рассказали в минспорта.

Церемония открытия пройдет сегодня, 20 апреля в 16:00, а финальные поединки запланированы на 21 апреля в 18:00 и 22 апреля в 13:00. Посетить соревнования можно бесплатно.

здоровье