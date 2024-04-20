Чертова дюжина автопробегов в Китай: что ждет туристов в Приморье в 2024 году

Завершающий этап экотроп в Ботаническом саду, 13 автопробегов и 50 тысяч иностранных гостей — в Агентстве по туризму Приморского края отчитались за первый квартал 2024 года и озвучили планы индустрии развлечений на будущее, сообщает ИА PrimaMedia.
С отчетом выступила заместитель руководителя Агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт.
«Наши достижения — это слаженная работа Агентства по туризму и Туристско-информационного центра. Центр в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета организовал 27 мероприятий по проектам, связанным с продвижением туристского потенциала края. Сюда вошло празднование Масленицы, мероприятия международного и всероссийского формата. К слову, 22 апреля 2024 года губернатором Приморья Олегом Кожемяко утвержден паспорт программы “Развитие туристической инфраструктуры Приморского края”», — отметила Кристина Квинт.
Упомянуты были и шаги по реализации федерального проекта «Земля для туризма» — сформированы и направлены на утверждение в Росреестр три земельных участка и 10 объектов туристского интереса для их дальнейшего использования в проекте.
По ее словам, отдельно ведется работа с КНР. Министерство возобновило практику прошлых лет по организации автопробегов. Через пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино» согласовано проведение 13 автопробегов в 2024 году. Проведен мониторинг расселения граждан КНР в классифицированных объектах размещения. В ходе него выявили две гостиницы, ведущие незаконную деятельность (непостановка граждан на учет и отсутствие классификации). Кристина Квинт также упомянула, что Агентство по туризму ведет на постоянной основе контрольно-надзорную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр.
Как рассказала выступающая, постановлением правительства Приморского края разработан и утвержден порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям региона на поддержку проектов по развитию общественных территорий. Особенно активно работа идет с Кировским районом и Дальнегорском. В муниципалитетах реализуют проекты по обустройству туристского центра города с установкой малых архитектурных форм.
«Стоит упомянуть и то, что с 1 июля 2024 года будет введена обязательная аттестация гидов и инструкторов-проводников. В том числе прорабатывается вопрос с вузами региона об организации на их базе аттестационнной комиссии для инструкторов-проводников. В связи с чем на данный момент ВВГУ и ДВФУ рассчитывают экономическую составляющую предложения от Агентства. Кроме того, достигнута договоренность с администрацией Уссурийского городского округа об обучении наших специалистов по отраслевой образовательной программе в Московской школе управления “Сколково”», — рассказала представитель Агентства по туризму.
Отдельным большим направлением Кристина Квинт выделила развитие пляжного отдыха, автотуризма и комплексное благоустройство. Разработана концепция автомобильного туризма и утвержден порядок предоставления субсидий. Разработан порядок предоставления гранта ДВО РАН на исследование береговой акватории в 2024 году. Более того, сформирован порядок предоставления грантов в форме субсидий НКО на покрытие затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма.
Завершая доклад об итогах за первый квартал 2024 года, спикер отметила, что с начала года поток иностранных туристов в Приморье составил около 50 тысяч человек, в основном, это граждане Китая.
«Также мы будем реализовывать проект по созданию троп в Ботаническом саду (завершающий этап). Также упомяну, что мы начали сбор предложений по созданию модульных некапитальных средств размещения и площадок для автокемпингов», — добавила выступающая.
В список задач также вошли проведение мероприятий на территории края и презентация туристского потенциала региона на российском и международном рынках, разработка проекта генплана Хасанского МО.