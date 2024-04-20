Чертова дюжина автопробегов в Китай: что ждет туристов в Приморье в 2024 году

«Стоит упомянуть и то, что с 1 июля 2024 года будет введена обязательная аттестация гидов и инструкторов-проводников. В том числе прорабатывается вопрос с вузами региона об организации на их базе аттестационнной комиссии для инструкторов-проводников. В связи с чем на данный момент ВВГУ и ДВФУ рассчитывают экономическую составляющую предложения от Агентства. Кроме того, достигнута договоренность с администрацией Уссурийского городского округа об обучении наших специалистов по отраслевой образовательной программе в Московской школе управления “Сколково”», — рассказала представитель Агентства по туризму.