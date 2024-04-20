Константин Шестаков: «Будем изымать участки на Шаморе у недобросовестных инвесторов»

Сейчас на пляжах бухты Лазурной, более известной у горожан, как Шамора, идет активная уборка к предстоящему летнему сезону. Ведь уже на майских праздниках сюда приедет множество отдыхающих. В прошлом году вся территория пляжа перешла в собственность муниципалитета, что позволило властям города использовать свою технику для наведения на территории порядка и контролировать деятельность пользователей территорией.