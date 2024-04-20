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Константин Шестаков: «Будем изымать участки на Шаморе у недобросовестных инвесторов»

Мэр Владивостока проверил, как пляж на Шаморе готовится к летнему сезону.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что город расторгнет договора с теми арендаторами, которые не вкладываются в развитие и содержание участков на популярном в городе пляже Шамора. От пользователей земельных участков потребовали очистить территорию от мусора и убрать заборы, которые мешают людям подходить к воде, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на городскую администрацию.

Сейчас на пляжах бухты Лазурной, более известной у горожан, как Шамора, идет активная уборка к предстоящему летнему сезону. Ведь уже на майских праздниках сюда приедет множество отдыхающих. В прошлом году вся территория пляжа перешла в собственность муниципалитета, что позволило властям города использовать свою технику для наведения на территории порядка и контролировать деятельность пользователей территорией.

Большинство арендаторов рекреационной территории ответственно подошли к обязанностям по приведению своих участков в порядок. На первом пляже уже закончено благоустройство, на третьем — появилась парковочная площадка с дренажной системой.

Однако некоторые пользователи отнеслись к своим обязанностям «спустя рукава».

«К сожалению, не все арендаторы ведут добропорядочную работу. Сегодня на нескольких участках мы увидели много мусора и заборы, которые препятствовали проходу к воде. Это недопустимо. Данные замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки», — отметил мэр Владивостока Константин Шестаков.

По словам мэра, в дальнейшем для пляжа будет применен механизм комплексного развития территорий, что позволит изымать у недобросовестных пользователей участки для реализации инвестиционных проектов ввиду отсутствия на них фактической деятельности по развитию.