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Жителей Хабаровска просят не посещать некоторые общественные места 22 апреля

В 21:00 начнётся обработка от клещей на территории парка имени Муравьëва-Амурского и набережной.

Источник: Freepik

В связи с обработкой от клещей, жителям Хабаровска рекомендуется воздержаться от посещения парка имени Муравьёва-Амурского и набережной 22 апреля, сообщает ИА AmurMedia.

Обработка территорий от клещей начнётся в 21:00 и продлится несколько часов. В целях безопасности и во избежание контакта с химическими веществами, жителям Хабаровска и гостям города следует выбрать другие места для прогулок и отдыха в этот день.

Напомним, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз. Своевременная обработка общественных мест помогает снизить риск укусов и защитить здоровье горожан.

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