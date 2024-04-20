Жителей Хабаровска просят не посещать некоторые общественные места 22 апреля

В связи с обработкой от клещей, жителям Хабаровска рекомендуется воздержаться от посещения парка имени Муравьёва-Амурского и набережной 22 апреля, сообщает ИА AmurMedia.
Обработка территорий от клещей начнётся в 21:00 и продлится несколько часов. В целях безопасности и во избежание контакта с химическими веществами, жителям Хабаровска и гостям города следует выбрать другие места для прогулок и отдыха в этот день.
Напомним, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз. Своевременная обработка общественных мест помогает снизить риск укусов и защитить здоровье горожан.