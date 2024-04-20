Участники автопробега «БАМ Туристический» посетили Хабаровский край

В Хабаровском крае завершилась уникальная экспедиция «БАМ Туристический», посвященная 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Участники автопробега, Алексей Жирухин, Александр Еликов и Илья Тян, стартовали 26 марта из Тайшета Иркутской области и добрались до конечной точки маршрута — Советской Гавани Хабаровского края 18 апреля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в министерстве туризма Хабаровского края, путешественники преодолели на автомобилях более 4,3 тысячи километра по автодублеру магистрали. Весь путь они преодолели почти за месяц.
— Во время своего путешествия участники автопробега имели возможность узнать больше о городах, расположенных вдоль железнодорожной ветки, а также историю БАМа. Они встречались с людьми, которые были свидетелями и участниками одного из самых больших строительных проектов ХХ столетия. В их маршрут по Хабаровскому краю вошли такие пункты, как Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино и Советская Гавань, — рассказали в профильном ведомстве.
В Комсомольске блогеры посмотрели экспонаты Экспоцентра авиазавода имени Ю. А. Гагарина, прогулялись по набережной города и посетили стелу БАМовской ветки у самого длинного железнодорожного моста.
Путешествие завершилось в Советской Гавани, где они посетили краеведческий музей имени Н. К. Бошняка и прогулялись по шпалам железной дороги. Путешественники увезли с собой много теплых воспоминаний и почтовую марку с логотипом документального проекта БАМ-50.
Теперь перед блогерами стоит задача обработки и монтажа собранного материала, который станет серией фильмов.