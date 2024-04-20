Участники автопробега «БАМ Туристический» посетили Хабаровский край

— Во время своего путешествия участники автопробега имели возможность узнать больше о городах, расположенных вдоль железнодорожной ветки, а также историю БАМа. Они встречались с людьми, которые были свидетелями и участниками одного из самых больших строительных проектов ХХ столетия. В их маршрут по Хабаровскому краю вошли такие пункты, как Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино и Советская Гавань, — рассказали в профильном ведомстве.