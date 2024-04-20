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В трех районах Челябинской области запретили жарить шашлыки и жечь мусор

В 3 районах Челябинской области начал действовать особый противопожарный режим.

В Еткульском, Красноармейским и Кунашакском районах Челябинской области с 19 апреля ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В Кунашакском районе также ввели режим повышенной готовности из-за опасности пожаров.

Во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры, разжижать мангалы для шашлыков, сжигать сухую траву и мусор, а также устраивать любые друиде огнеопасные работы.

В Челябинской области установилась аномально жаркая погода. Лесные пожары в регионе уже начались. Накануне потушили шесть возгораний.

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