В трех районах Челябинской области запретили жарить шашлыки и жечь мусор

В Еткульском, Красноармейским и Кунашакском районах Челябинской области с 19 апреля ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В Кунашакском районе также ввели режим повышенной готовности из-за опасности пожаров.
Во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры, разжижать мангалы для шашлыков, сжигать сухую траву и мусор, а также устраивать любые друиде огнеопасные работы.
В Челябинской области установилась аномально жаркая погода. Лесные пожары в регионе уже начались. Накануне потушили шесть возгораний.