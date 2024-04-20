В трех районах Челябинской области запретили жарить шашлыки и жечь мусор

В Еткульском, Красноармейским и Кунашакском районах Челябинской области с 19 апреля ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В Кунашакском районе также ввели режим повышенной готовности из-за опасности пожаров.