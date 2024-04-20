Музей имени Гродекова в Хабаровске отпраздновал 130-летие

Хабаровский краевой музей имени Николая Гродекова отпраздновал 130-летний юбилей. За последние годы учреждение нарастило число межрегиональных взаимодействий и стало одним из лучших дальневосточных центров культуры, сообщил губернатор Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Музей имени Гродекова был основан 19 апреля 1894 года. За почти полтора столетия им руководили множество знаменитых учёных и писателей, чьи труды были посвящены Дальнему Востоку. В их число вошли путешественник и этнограф Владимир Арсеньев, а также известный исследователь амурских тигров Всеволод Сысоев.⠀На данный момент музей насчитывает десять постоянных экспозиций и свыше полумиллиона экспонатов, которые знакомят гостей с историческими, природными и географическими особенностями Хабаровского края. Многие реликвии отправляются на культурные гастроли, чтобы ознакомиться с ними могло как можно больше людей.
«На новый уровень вышло сотрудничество с ведущими музеями страны: Московским Кремлём, Музеем Победы, Государственным историческим музеем, Государственным центральным музеем современной истории России, Музеем имени Андрея Рублева. Регулярно принимаем у себя их выставки и экспозиции, многие из которых я открываю лично», — отметил Дегтярёв.
Как добавил губернатор, удерживать лидирующие позиции на Дальнем Востоке музею позволяют талантливые и увлеченные сотрудники, которые неравнодушны к истории родного края и её многочисленному наследию.