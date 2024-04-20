Музей имени Гродекова в Хабаровске отпраздновал 130-летие

Музей имени Гродекова был основан 19 апреля 1894 года. За почти полтора столетия им руководили множество знаменитых учёных и писателей, чьи труды были посвящены Дальнему Востоку. В их число вошли путешественник и этнограф Владимир Арсеньев, а также известный исследователь амурских тигров Всеволод Сысоев.⠀На данный момент музей насчитывает десять постоянных экспозиций и свыше полумиллиона экспонатов, которые знакомят гостей с историческими, природными и географическими особенностями Хабаровского края. Многие реликвии отправляются на культурные гастроли, чтобы ознакомиться с ними могло как можно больше людей.